Разыскивается отец Ольги Бузовой

Отца поющей ведущей, звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой Игоря ищут сотрудники налоговой инспекции. Если родитель гламурной брюнетки так и не объявится, на него заведут уголовное дело.

О том, что у Игоря Бузова проблемы с законом, компетентно сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, отец скандально известной певицы и ведущей Ольги Бузовой задолжал 35 тысяч рублей. Причем долг тянется аж с 2015 года. С тех пор на неуловимого родителя звезды телепроекта "Дом-2" заведено уже девять дел.

Игорь Бузов должен в общей сложности 32 тысячи рублей налогов, и еще около трех тысяч – по двум делам. Если он эту сумму так и не отдаст, то за неисполнение решения суда на него могут завести уголовное дело. Но пока Бузов молчит, да и именитая дочка отчего-то его пока не выручает.

Говорят, Ольга Бузова сильно переживает из-за новости о второй беременности новой жены ее экс-супруга, футболиста Дмитрия Тарасова. На днях счастливая пара объявила о скором прибавлении в семействе. Для спортсмена этот ребенок станет третьим, а вот для его жены, модели Анастасии Костенко, вторым. Вероятно, малыш появится на свет зимой-весной.

Как утверждала сама Ольга Бузова, уход Дмитрия Тарасова оказался для нее ударом. Дело в том, что о существовании другой женщины в жизни ее мужа звезда "Дома-2" узнала чуть ли не последней. Тогда футболист просто заявил ей о расставании, и Ольге пришлось собрать вещи и уйти. Сейчас она снимает квартиру. После развода за душой у нее не осталось ничего, ведь Бузова подписала с Тарасовым брачный договор. Тогда, несколько лет назад, счастливая Ольга была уверена, что выходит замуж раз и навсегда.