Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк

Интернет пестрит шокирующими заголовками "Умерла Цымбалюк", "Скоропостижная смерть Цымбалюк". Более одного миллиона просмотров новости о кончине безвестной прежде работницы по охране труда из МХТ им. Чехова! Просто люди решили, что не стало киевской пианистки Виталины Цымбалюк, которая Романовская...

Для певца Прохора Шаляпина известие о смерти Цымбалюк стало шоком – это мягко сказано. "Я открываю Интернет и первое, что вижу – сообщение о смерти Цымбалюк, – рассказал певец. – Мне стало плохо с сердцем, в глазах потемнело и тело начала бить дрожь".

"Я не понимал, что случилось, потому что накануне виделся с Виталиной и все было хорошо, – продолжает Прохор. – А дальше начался ад. Телефон разрывался от звонков и сообщений – все пытались узнать, что с Виталиной. В какой-то момент понял: еще секунду, и меня хватит удар. Я даже вызвал скорую, потому что состояние было критическим".

"Пытался дозвониться Виталине – она была вне зоны доступа, я писал ей сообщения – она их даже не читала, потому находилась не в сети, – вздыхает артист. – Когда, наконец, она сама мне позвонила и спросила, что стряслось, я просто расплакался от напряжения".

"Это позже я узнал, что умерла частичная однофамилица моей любимой – Ирина Григорьевна Цымбалюк, которая работала главным специалистом по технике безопасности и охране труда в МХТ имени Чехова. Но понервничал я изрядно, да и седых волос мне добавилось".