Иван Ургант рассказал о поцелуе во время герпеса

Шоумен создал пародию на фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" и назвал ее "Однажды... в Останкино". В главных ролях снялись сам Иван, его соведущий Дмитрий Хрусталев и актер Сергей Бурунов.
Последний перевоплотился в журналиста и интервьюировал первых двух. Во время беседы Ургант ошарашил своим признанием.
"Ведущему приходится делать множество тяжелых вещей. Например. приходит гость с герпесом. могу ли я с ним поцеловаться? Могу. И целовался. Но, если иммунитет подсажен, могут быть высыпания, и съемки приходится отменять. Митя подменяет", – обескуражил неожиданными подробностями Иван.
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