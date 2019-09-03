"Да провались оно все": Варнава сгорела от стыда в кресле гинеколога

Актриса рассказала, что быть узнаваемой персоной не так уж и просто. По словам Екатерины Варнавы, из-за своей публичности она часто попадает в неприятные истории.

Звезда программы "Comedy Woman" ответила на вопросы школьников. Екатерина Варнава встретилась с детьми в рамках YouTube-шоу "Вопросы взрослому".

Артистка поведала, что иногда люди реагируют на нее не совсем адекватно. Часто Екатерине становится неловко из-за своего звездного статуса. Например, на чуть не сгорела от стыда в кресле гинеколога.

"Меня в Красноярске врач женский узнала в самый неподходящий момент. Сказала: "Точно, а я все думаю, кого вы мне напоминаете". Это было дико неудобно, дико странно. Я подумала: "Да провались оно все пропадом", – засмеялась Варнава.

Также знаменитость призналась, что часто спит с открытым ртом – это неэстетично выглядит со стороны. Иногда во время гастролей, когда она засыпает в самолете или поезде, попутчики, узнавая в ней телезведу, начинают фотографировать ее исподтишка. В итоге в Сети появляются фото, где Варнава сладко дремлет с перекошенным лицом.

"Было несколько раз, когда ты просыпаешься еще от этого, и человек стоит и говорит: Привет!" и уходит. И из-за того, что ты популярна, ты не можешь ему сказать: "Стой, ты, вонючка, отдай сюда телефон и сотри это", - говорит Екатерина Варнава.

Звезда поведала, что в обычной жизни почти не пользуется косметикой. С этим по словам артистки, связана очень смешная история. Варнава летела домой после очередного концерта. В аэропорту ее встретили две обывательницы.

"Говорит: "Боже мой, это вы, это вы. Можно вас сфоткать? Пожалуйста, можно вас сфоткать? Мой муж умрет. Он то считает, что вы красивая, а вы в жизни вообще некрасивая", – передразнила поклонницу Екатерина Варнава.