"Вынуждена бороться с тяжелой болезнью": неожиданное признание Марины Александровой

Марина Александрова в честь первого учебного дня опубликовала собственную фотографию, когда была первоклашкой. Сопроводила снимок популярная актриса неожиданным сообщением.

Марина Александрова, в отличие от прочих представителей отечественного шоу-бизнеса, предпочла не публиковать фотографии с торжественной линейки (предположительно, в этом году в первый класс пошел ее сын Андрей), а выложила собственный архивный снимок. Актриса на всю жизнь запомнила свой самый первый день в школе. Оказывается, не обошлось без драматических происшествий.

"1 "В" школы 321 города Санкт-Петербурга, первая учительница Ирина Викторовна, кто здесь из моей начальной школы? В мое первое сентября был дождь и я, прыгая через лужи, упала в одну из них. Маме пришлось оставить меня в школе и быстро бежать за сменной одеждой, я сидела в углу вестибюля и наблюдала за суетой праздника, еще не чувствуя себя частью этой школьной жизни..." – поведала Марина Александрова.

А далее она сообщила о тяжелом недуге, отметив, что не все дети могут ходить в школу. "16-летняя Ангелина Федорова вынуждена бороться с тяжелой болезнью. Подари ей шанс на выздоровление. Отправь SMS на номер 5542 со словом ПРОСТО. Со счета спишутся 100 рублей. Этого не хватит даже на кружку кофе. Но твое SMS может спасти Ангелине жизнь", – кинула клич о помощи популярная актриса.

Отметим, что День знаний оказался своего рода продолжением дня рождения Марины Александровой, которая отметила свою дату в конце августа. Ей исполнилось 37 лет. В качестве самого экстравагантного подарка выступил красный мопед, который имениннице преподнес ее муж, режиссер Первого канала Андрей Болтенко.