Анна Седокова открыто заявила о своих желаниях

Певица Анна Седокова опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новый пост. Она затронула актуальную тему.

На фото артистка запечатлена в домашней одежде вместе со своими детьми. Этот кадр накануне вечером сделала дочь Анны во время их домашней семейной вечеринки. "По всем законам хорошо лайкального поста, я должна быть не задротом на этой фотке, а счастливой, красивой матерью, с шикарной укладкой и в макияже. (Орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.) На этом фото может не все так идеально, но зато по-настоящему тепло. А вы это не почувствуете и не лайкните, потому что для инсты оно не идеально, а мы все стали жить по ее законам", – утверждает Седокова.

Исполнительница призналась, что каждый раз, выкладывая фото меньшей крупности или просто снимок пейзажа, она отчетливо понимает, что оно обречено на минимальное количество лайков. Поэтому зачастую артистка не делится такими кадрами.

"И столько такого важного для меня и некрупного и нерезкого для вас остается в моем телефоне или на на сутки в Stories. Я соглашусь с вами, теми, кто скажет сейчас "ну так выкладывай, не подстраивайся под лайки". Я соглашаюсь, но выкладываю всего один процент из того, чем бы хотелось поделиться", – поделилась звезда.

Она рассказала об этом, потому что в Сети появилась информация, что "Инстаграм" отменяет лайки. Тем не менее, функция статистики в данной социальной сети останется.

"Я больше так не хочу. И тайно радуюсь, что возможно очень скоро отменят эти дурацкие лайки, а может и нет. Главное, чтобы я отменила эти дурацкие мысли в своей голове", – отметила Седокова.

