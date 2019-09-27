Анна Седокова открыто заявила о своих желаниях

Свадьба Бондарчука и Андреевой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком
Волочкова без лифчика ворвалась в школу к дочке
Народ молится за сына Булановой после несчастья
В семье Тимати случилось долгожданное пополнение
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
партнеры
Пятница 27 сентября
Лента новостей
20:30
На станции "Киевская" под поезд упал пассажир
20:02
Жительница Уфы разбила автомобиль соседа чайником
19:54
Захарова ответила на "русский след" в скандале Трампа с Зеленским
18:53
Актер ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
18:45
"Маленькая фея": россияне разнежились от видео с дочерью Навки
17:21
Русский Север очистят от нелегальных свалок
16:07
"Никогда такого не будет!": предложение Пугачевой привело в бешенство известного поэта-песенника
15:42
Звезду "Глухаря" экстренно госпитализировали
15:27
Акиньшина продемонстрировала блудодеяние
15:13
"Крутяк": Дайнеко потрясла россиян своими ягодицами (видео)
15:10
Дума передаст материалы по Deutsche Welle правоохранителям
15:02
Эксцентричная Волочкова оказалась на "Битве экстрасенсов"
14:47
"Ты же мать!": Пынзарь взбудоражила россиян пикантным снимком
14:45
В Петербурге собака помогла поймать извращенца
14:45
"Были надежды": в России указали на причину бед Украины
14:25
"Люблю тебя до неба!": Батрудинов публично признался в своих чувствах
14:19
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
14:11
Сексуальная Подольская возбудила россиян своими прелестями
14:02
Фриске вынуждена оставить зарубежный бизнес и вернуться к родителям
13:56
Применили силу: Зеленский угодил в чудовищный скандал
13:41
Соратников Зеленского втянули в гей-скандал
13:17
"Божественная": Киркоров нежно поздравил Лорак
13:04
"Снимите это немедленно!": Галкина пропесочили в хвост и гриву
13:01
Оплевал весь народ: униженные киргизы требуют извинений от нахала Малахова
12:43
"Мама, не сдавай меня в детдом": рыдающая на коленях девочка шокировала москвичей
12:42
"Придаток Путина": Лукашенко оскорбили в прямом эфире
12:34
Повреждение конструкций: жуткие последствия аварии у Крымского моста сняли на видео
12:31
"Спасибо за любовь": Гузеева спровоцировала слухи о романе со знаменитым артистом
12:30
Виктория Боня лишилась обоняния из-за беременности
12:27
Бузова выпросила бриллианты у несовершеннолетнего
12:22
Грузовик-ассенизатор насмерть сбил ребенка под Москвой
12:18
Опубликовано видео первого пуска новейшей ракеты "Оникс"
12:16
Станислав Попов: Кубок мира станет настоящим праздником латиноамериканского танца
12:05
Припертый к стенке Порошенко решился на отчаянный шаг
11:49
Гороскоп на неделю
11:41
"Метания надо прекратить": на Украине призвали отказаться от истории
11:33
"Несколько часов плачу": у Тодоренко случилась истерика из-за сына
11:25
Появились шокирующие больничные фото и видео умирающей от рака Заворотнюк
11:15
Страдающий от смертельной зависимости Шнуров сорвался на мат
11:12
Асмус нежно прижалась к Михалкову после слухов о разводе
11:02
Подхалиму Лукашенко прилюдно влепили смачную пощечину
10:47
Хлебнул достаточно: Михаил Шац едва не задохнулся под водой (видео)
10:43
"Сердцеед": особенного сына Бледанс сняли с подружкой
10:40
Выявлена опасность чайных пакетиков
10:34
Порошенко бросился в ноги Меркель и Макрону
10:30
12 человек на борту: на Волге загорелось судно
09:49
Уже есть: Лукашенко сделал заявление о преемнике
09:44
Жесткое задержание "главного вора России" попало на видео
09:42
"В церковь просто плюнули": грешницу Собчак растерзали за венчание с Богомоловым
09:34
Лорак закидали камнями накануне дня рождения
09:25
Хамоватый Зеленский серьезно подставил Украину
09:18
Навке смачно врезали после скандала с уходом мужа Заворотнюк
09:13
В Москве наградили успешных женщин
09:01
"Ужас": растолстевшая Меган Маркл вызвала шок
08:46
Самая опасная зона: появились кадры из четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
08:19
"Сложно об этом говорить": страшная правда о Лазареве шокировала Кудрявцеву
08:12
Две россиянки устроили драку на вылетевшем из Москвы лайнере
08:07
"Пошли вы в ****": Аверин взорвался после дебоша на рейсе "Аэрофлота"
08:04
Рассекречен тайный телефон Путина
06:08
Маркл с другими мужчинами: опубликованы компрометирующие фото
04:21
"Она предвидела": всплыли жуткие подробности гибели принцессы Дианы
02:25
Звезда шоу "Дом-2" пережила клиническую смерть
00:03
"Стремно, старит": Терешина явилась в новом амплуа
23:11
"Ее хотят": Анастасию Волочкову приравняли к Софи Лорен
23:10
В общежитии в Чертаново открыли стрельбу
22:48
"Накалена до предела!": вскрылась вся правда о дочери Заворотнюк
22:30
Готовит оккупацию: Тимошенко разоблачила прохиндея Зеленского
21:54
В Сети появилось постельное видео Тодоренко и Топалова
21:51
"Что скажут родственники?": Стоцкая впервые высказалась о сходстве ее детей с Киркоровым
21:51
"Ради Брухуновой": престарелый Петросян полез на тренажеры
21:32
"Открыл вписошную": мужа Гагариной разнесли за новый бизнес
21:28
"Пришла к ней домой и за руку его забрала": Рапунцель о разводе бойфренда с женой
21:26
Кремль оценил идею о белорусских миротворцах на Донбассе
21:14
Наталья Ветлицкая пленила стройностью и красотой
21:00
Россиянам запретили курить на балконах
20:28
"Я же не буду жить и прятаться": Дапкунайте поведала о личной жизни
20:23
США придумали новые санкции против России
20:20
"Красивая женщина": Макарская застукала супруга с другой
20:18
"Опухоль неоперабельная": звезда КВН столкнулась с раком
19:35
Тюменская няня созналась в убийстве младенца
19:15
Жуткое видео: Децл предчувствовал свою смерть
18:54
От голода съела ежа: неравнодушные ленинградцы спасают изувеченную собаку (видео)
18:35
"Свезло так свезло": с рыжим "Иванушкой" заметили молодую спутницу
18:30
В Подмосковье ребенка с редким заболеванием вылечили ботоксом
18:09
Синоптики назвали "рабочие" погодные приметы
18:06
Отчаявшийся Зеленский бросился в ноги Лукашенко
17:58
"Замечательная актриса": Климова в коротком халатике взбудоражила общественность
17:35
Борисов рассказал Корчевникову о расставании с гражданской женой
17:34
Эксперт предрек "ЕР" дальнейшее политическое лидерство
17:16
Турчак предложил дать льготы российским производителям электроники
16:53
Дапкунайте взъелась на назойливую журналистку
16:44
"Время работает не на нас": появилась информация о смерти Заворотнюк
16:40
Вдова Караченцова обратилась к Пугачевой с просьбой о помощи
16:30
Скандал с Трампом грозит Зеленскому отставкой
16:28
"Кто обидел Лизочку?": фото грустной дочки Галкина растрогало народ
16:04
"Мне было очень стыдно": Деми Мур обвинила экс-супруга в издевательстве
16:02
"Хватай его за шею!": озабоченный Панин напал на русских
16:00
"Представляете, каково ему было": сын Фриске и Шепелева дозвонился в прямой эфир радиостанции
15:49
Госдума усилила безопасность детского отдыха
15:40
Плющенко подверг жизнь юного сынишки смертельной опасности
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Петросян остался с носом из-за развода со Степаненко
Онколог рассказал самое важное о раке мозга
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
"Люблю в рот брать другие предметы": Собчак шокировала Лободу своими предпочтениями
Болезнь уже ходит по пятам: изможденная Бузова повторяет ошибки Заворотнюк
Не контролирует ситуацию: важное заявление о состоянии Лукашенко
Шоу-бизнес

Анна Седокова открыто заявила о своих желаниях

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Певица Анна Седокова опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новый пост. Она затронула актуальную тему.
прочитано 298 раз

На фото артистка запечатлена в домашней одежде вместе со своими детьми. Этот кадр накануне вечером сделала дочь Анны во время их домашней семейной вечеринки.  "По всем законам хорошо лайкального поста, я должна быть не задротом на этой фотке, а счастливой, красивой матерью, с шикарной укладкой и в макияже. (Орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.) На этом фото может не все так идеально, но зато по-настоящему тепло. А вы это не почувствуете и не лайкните, потому что для инсты оно не идеально, а мы все стали жить по ее законам", – утверждает Седокова.

ПО ТЕМЕ

Седокова после обострения болезни раздает свои вещи

"Поревела, но взяла себя в руки": перевязанную ремнями Седокову выбило из колеи

 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Исполнительница призналась, что каждый раз, выкладывая фото меньшей крупности или просто снимок пейзажа, она отчетливо понимает, что оно обречено на минимальное количество лайков. Поэтому зачастую артистка не делится такими кадрами.

"И столько такого важного для меня и некрупного и нерезкого для вас остается в моем телефоне или на на сутки в Stories. Я соглашусь с вами, теми, кто скажет сейчас "ну так выкладывай, не подстраивайся под лайки". Я соглашаюсь, но выкладываю всего один процент из того, чем бы хотелось поделиться", – поделилась звезда.

Она рассказала об этом, потому что в Сети появилась информация, что "Инстаграм" отменяет лайки. Тем не менее, функция статистики в данной социальной сети останется.

"Я больше так не хочу. И тайно радуюсь, что возможно очень скоро отменят эти дурацкие лайки, а может и нет. Главное, чтобы я отменила эти дурацкие мысли в своей голове", – отметила Седокова.

27 сентября 2019, 19:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сверкнувшую трусами Седокову перепутали с Семенович

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лавров пообещал сюрприз после подлой выходки США
Опозоренного Джонсона поймали на нарушении закона
Русофоба Зеленского разнесли за клоунаду в ООН
Крым – Украина: Лукашенко сделал громкое заявление

Шоу-бизнес

"На спине!": Виторган похвастался достижениями сына Собчак
"Я больше так не хочу!": Седокова открыто заявила о своих желаниях
"Проснись, у тебя сын!": русская модель взывает к совести бросившего ее короля Малайзии
Меган Маркл знает? Прикрывший гениталии принц Гарри рискнул жизнью

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

"Он был знаменит и одинок": жены о жизни с Георгом Отсом
"Мама, не сдавай меня в детдом": рыдающая на коленях девочка шокировала москвичей
Станислав Попов: Кубок мира станет настоящим праздником латиноамериканского танца
Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Hi-tech

Рассекречен тайный телефон Путина

Как российский лидер ведет переговоры по спецсвязи
Шоу-бизнес

"Никто никого не держал": Джанабаева в подробностях об уходе от Меладзе

Певица уже давно отделилась
Шоу-бизнес

"У кого-нибудь есть телефон Богомолова?": Галкин высмеял Собчак

Юморист не удержался от колкостей в адрес журналистки
Политика

Уже есть: Лукашенко сделал заявление о преемнике

Президент Белоруссии признался, что не намерен занимать этот пост до смерти

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Предсказание на выходные
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября
Гороскоп на октябрь

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Он тебя боится": жена Мамаева заставила мужа рассказать правду
Россиянка со стальными мускулами победила в турнире Шварценеггера
Кокорину вынесли жестокий приговор
Овечкин помог своей команде порвать оппонентов в клочья

Регионы

"Как после бомбежки": Крымский мост в ямах шокировал народ
Полицейских из Анапы жестоко наказали за секс с несовершеннолетней волейболисткой
Тюремное танго по-русски: стриптиз в колонии попал на видео
Умер Михаил Горбачев
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru