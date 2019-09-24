Седокова после обострения болезни раздает свои вещи

Певица решила разобрать гардероб. Анна Седокова раздает ненужные вещи и обувь.

В "Сторис" своего "Инстаграм" вокалистка опубликовала видеозапись. Знаменитость запечатлела себя за уборкой в шкафу. Анна Седокова решила избавиться от ненужной одежды.

"Я считаю, что прежде, чем что-то получить, нужно вдвойне больше отдать", – поделилась мудростью артистка и показала вещи, который планирует раздарить.

Как оказалось, у Анны Седоковой очень много обуви, которую она ни разу так и не надела. "Я покупала это для концертов и вот сейчас думаю, куда бы отдать эту красоту. Девчонки, кто забирает?" – обратилась к поклонницам знаменитость.

Анна Седокова показала черные ботильоны со стразами, много пар босоножек и элегантные полусапожки. Отметим, что вся обувь вокалистки на экстремально высоких шпильках – примерно 12 сантиметров.

Отметим, что Анна Седокова всегда откровенна со своими подписчиками в соцсетях. Например, недавно вокалистка рассказала, что оказалась под капельницей из-за обострения крапивницы. Артика слегла из-за напряженной работы и скандала с женой своего бойфренда Яниса Тимма.

"Проснулась и стесняюсь показать глаза, но я словно покусанная роем пчел. Красные пятна по всему телу. Но это не самое страшное. Страшно, что вместе с лицом опухает горло и тебе становится невозможно дышать. У тебя такой вечный ком в горле, и сейчас он станет больше и все", – писала Анна Седокова.