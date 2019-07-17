Экс-король Малайзии развелся с русской красоткой

Бывший правитель Малайзии Мухаммад V оформил развод с победительницей конкурса "Мисс Москва – 2015" Оксаной Воеводиной. Суд расторг брак 1 июля, передает телеканал "360". Причина не сообщается.
Напомним, что в ноябре прошлого года бывший король Малайзии женился на русской манекенщице. Ради любимого россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана. Спустя несколько месяцев она подарила ему первенца, пишет "Экспресс газета".
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