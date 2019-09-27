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Максима Галкина пропесочили в хвост и гриву

Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Супруг Аллы Пугачевой кардинально сменил имидж. Юморист Максим Галкин продемонстрировал новый образ, опубликовав фото в своем инстаграм-аккаунте.
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В кадре шоумен предстал в черном смокинге, белой рубашке и галстуке-бабочке. Изюминкой образа стала густая борода. Муж Примадонны поинтересовался у поклонников, оставить ли растительность. Мнения фолловеров разделились.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Одни поддержали Максима, одобрив его преображение: "Стильный образ", "Мне нравится. Красивому человеку все идет", "И один фиг выглядит на 25! Вы реально крутейший!", "Брутально!", "Можно оставить, но покороче надо делать", "Слишком сладенько!", "Аристократ, красавец!" "Лишь бы Алле нравилось! Не все с бородачами целоваться любят", – пошутил подписчик.

Другим не понравились кардинальные изменения во внешности Галкина, сообщает Пятый канал. "Придает статус и возраст, оставайтесь молодым и энергичным!", "Снимите это немедленно!", "Незачем старить себя заранее, сбривай!", "Ужас, некрасиво!", "Без бороды намного лучше!", "Батенька, Вам пока это не к лицу и темпераменту", "Я думаю, не идет", – констатировали пользователи Сети.


27 сентября 2019, 13:04
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