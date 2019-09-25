"Уже пора": Лель сделала громкое заявление со сцены

Знаменитая российская певица Катя Лель сделала со сцены неожиданное заявление. Артистка призвала довериться мужчинам.

Звезды отечественной эстрады заметили на церемонии вручения Международной премии для успешных женщин Successful Ladies Awards. Среди финалисток также оказалась и Екатерина.

Когда знаменитость назвали лучшей певицей, Лель даже немного растерялась. Она поднялась на сцену под светом софитов, а когда получила награду, то даже выступила с трогательной речью.

"Спасибо огромное премии. Я хочу сказать, что это безумно приятно, особенно в наше непростое время женщина взяла все в свои руки. С одной стороны это хорошо, а с другой не очень, так как мы стали слишком сильными, решительными", – сказала артистка.

Она добавила, что желает современным дамам по-больше женской энергии, теплоты и искренности друг к другу. Кроме того, Екатерина отметила, что женщинам стоит больше доверять представителям сильного пола. По ее словам, нынешние леди стали слишком сильными и совершенными. "А ведь пора уже довериться мужчинам," – передает слова артистки издание Teleprogramma.pro.

Видимо, тема доверия сильному полу была для Лель весьма актуальна, потому что в своей речи она еще не раз отметила этот фактор. Тем не менее, за тавтологию певицу никто не посмел ругать, т.к. эта тема затрагивает многих представительниц современного общества.

"Ну уже пора, я думаю, уступить и довериться нашим мужчинам, потому что мир должен поменяться. Я хочу, чтобы в этом мире мы с вами ощущали себя комфортно, с гармонией в душе, с теплотой, с доброй. Пусть будет так!", – подытожила знаменитость.