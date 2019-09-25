"Уже пора": Лель сделала громкое заявление со сцены

Звезды отечественной эстрады заметили на церемонии вручения Международной премии для успешных женщин Successful Ladies Awards. Среди финалисток также оказалась и Екатерина.
Когда знаменитость назвали лучшей певицей, Лель даже немного растерялась. Она поднялась на сцену под светом софитов, а когда получила награду, то даже выступила с трогательной речью.
"Спасибо огромное премии. Я хочу сказать, что это безумно приятно, особенно в наше непростое время женщина взяла все в свои руки. С одной стороны это хорошо, а с другой не очень, так как мы стали слишком сильными, решительными", – сказала артистка.
Она добавила, что желает современным дамам по-больше женской энергии, теплоты и искренности друг к другу. Кроме того, Екатерина отметила, что женщинам стоит больше доверять представителям сильного пола. По ее словам, нынешние леди стали слишком сильными и совершенными. "А ведь пора уже довериться мужчинам," – передает слова артистки издание Teleprogramma.pro.
Видимо, тема доверия сильному полу была для Лель весьма актуальна, потому что в своей речи она еще не раз отметила этот фактор. Тем не менее, за тавтологию певицу никто не посмел ругать, т.к. эта тема затрагивает многих представительниц современного общества.
"Ну уже пора, я думаю, уступить и довериться нашим мужчинам, потому что мир должен поменяться. Я хочу, чтобы в этом мире мы с вами ощущали себя комфортно, с гармонией в душе, с теплотой, с доброй. Пусть будет так!", – подытожила знаменитость.
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