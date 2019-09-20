Безутешная Лель бросилась к надгробию близкого мужчины

Александр Волков умер в 2008 году. Он скончался от рака в одной из клиник Берлина на руках у жены. Ходили слухи, что здоровье продюсера подорвали тяжбы с певицей, которая предпочла его обществу других знаменитостей. В свою очередь он, видимо, решил отомстить, обратившись в суд по поводу прав на проект "Катя Лель". Отметим, что до этого бывшие коллеги были любовниками.
Несмотря на дрязги в прошлом, артистка съездила на могилу Волкова, о чем рассказала в одном из интервью. "Год назад впервые посетила Сашину могилу в Германии. Простила и сама попросила прощения..." – поведала звезда отечественной сцены журналистам издания StarHit.
Конфликт разгорелся из-за того, что по вине музыкального продюсера и покровителя Лель ее песни начали запрещать на телеканалах. Это был серьезный удар по репутации и популярности. Напомним, что в свое время композиция "Муси-пуси" гремела по всей стране и была одним из главных хитов 2000-х.
Впрочем, Екатерина в интервью поведала и радостные подробности личной жизни. Она отметила, что дочь Эмилия с удовольствием тянется к знаниям и имеет довольно насыщенный график. Правда, как и любая девочка ее возраста, любит отдохнуть часок-другой, "зависнув" в интернете.
"Каждая минута расписана: то английский язык, то спорт, то музыка. Запрещаю сидеть долго в телефоне из-за уроков, но Эмилия хитрая. Если чего-то хочет, то зайдет издалека: "Мам, давай поговорим!" Знает, меня в процессе на многое можно уговорить," – добавила артистка.
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