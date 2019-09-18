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Анна Седокова сообщила о побеге ради спасения после известия о болезни

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Певица уехала отдохнуть и восстановить силы в санаторий. После скандала с экс-супругой своего нового возлюбленного Яниса Тимма и коварного недуга 36-летняя Анна Седокова решила спастись бегством от проблем.
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Тяжелое заболевание, перенесенное артисткой, заставило звезду уехать в центр здоровья. О своем побеге знаменитость рассказала 17 сентября в Инстаграм. Анна Седокова решила провести время в санатории, чтобы прийти в себя после нервного стресса и одолевшей ее крапивницы.

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Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Певица выложила в соцсеть снимок, на котором умиротворенно лежит у бассейна в черном купальнике, подчеркивающем ее аппетитные женственные формы. "Я, вообще-то, не из слабаков", – отметила Анна Седокова. При этом она добавила, что даже самой сильной женщине требуется отдых, чтобы собраться с мыслями, а затем снова вернуться в рабочий режим.

"Когда приступ обострился, я села в машину и умчалась", – поделилась исполнительница. Также Анна Седокова отметила, что это "бегство" помогло ей найти гармонию и лучше понять себя. За время пребывания на отдыхе артистка правильно питалась и много гуляла.

Поклонники живо отреагировали на пост звезды. Они посоветовали Анне Седоковой беречь себя, больше отдыхать и внимательнее относиться к своему здоровью. 

Напомним, ранее в своем микроблоге Анна Седокова рассказала об атаковавшей ее страшной болезни. Певица сообщила, что все ее тело и лицо покрыли красные пятна, а также отекали внутренние органы. Из-за острого приступа крапивницы вокалистка вынуждена проходить интенсивное лечение. 

Автор: 18 сентября 2019, 20:20
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Самые сексапильные наряды Анны Седоковой

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