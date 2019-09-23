Звезда сериала "Молодежка" высказалась после скандала с экс-мужем

Каратаев планирует судиться с Михайловской за четырехлетнего Мирослава. Артист уже обратился за защитой в юридическую фирму Екатерины Гордон.
Журналисты попросили Анну Михайловскую прокомментировать возникший скандал. Артистка говорит на эту тему неохотно.
"Что касается бывшего мужа и нашего сына, то эти вопросы лучше адресовать ему", – сказала звезда сериала "Молодежка" в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
Отметим, что первое судебное заседание уже состоялось. Правда, процесс еще не окончен.
Ходят слухи, что брак Анны Михайловской и Тимофея Каратаева дал трещину из-за возросшей популярности артистки. Якобы актер не смог смириться с новым статусом супруги.
Сама Анна Михайловская нашла счастье с новым избранником. По слухам, знаменитость живет вместе с 34-летним бизнесменом. Поговаривают, что именно предприниматель препятствует общению четырехлетнего Мирослава с отцом. Да и сама Анна Михайловская не горит желанием организовывать встречи бывшего мужа с сыном. Она обижена на Тимофея Каратаева.
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