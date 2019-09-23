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Звезда сериала "Молодежка" высказалась после скандала с экс-мужем

Анна Михайловская. Фото: instagram.com/anna_mihailovskaya/
Артистка Анна Михайловская и ее экс-муж актер Тимофей Каратаев не могут наладить общение. Бывший супруг звезды сериала "Молодежка" утверждает, что та не дает ему общаться с ребенком.
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Каратаев планирует судиться с Михайловской за четырехлетнего Мирослава. Артист уже обратился за защитой в юридическую фирму Екатерины Гордон.

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Журналисты попросили Анну Михайловскую прокомментировать возникший скандал. Артистка говорит на эту тему неохотно.

"Что касается бывшего мужа и нашего сына, то эти вопросы лучше адресовать ему", – сказала звезда сериала "Молодежка" в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Отметим, что первое судебное заседание уже состоялось. Правда, процесс еще не окончен.

Ходят слухи, что брак Анны Михайловской и Тимофея Каратаева дал трещину из-за возросшей популярности артистки. Якобы актер не смог смириться с новым статусом супруги.

Сама Анна Михайловская нашла счастье с новым избранником. По слухам, знаменитость живет вместе с 34-летним бизнесменом. Поговаривают, что именно предприниматель препятствует общению четырехлетнего Мирослава с отцом. Да и сама Анна Михайловская не горит желанием организовывать встречи бывшего мужа с сыном. Она обижена на Тимофея Каратаева.

23 сентября 2019, 14:28
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