Измученная болезнью Седокова показала жуткие пятна в интимных местах

Певица страдает недугом, который превратил ее жизнь в ад. Анна Седокова показала красные пятна, которые покрывают все ее тело.

В личном "Инстаграм" знаменитость опубликовала внушительных размеров пост, который сопроводила хештегом "Крапивницаотстой". Анна Седокова призналась, что последние три недели каждое утро просыпается из-за жуткого зуда, а на ее лице то и дело появляются странные припухлости.

"Пятна то появлялись в разных местах, то внезапно пропадали. Я пряталась, надевала очки и кепки, пыталась как-то замаскировать это, постоянно накладывая тональный крем. И, конечно, читала комментарии о том, что я с отекшим лицом от пластических операций. Читала и молчала" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) , – посетовала артистка.

По словам Анны Седоковой, все началось с пары пятен на шее. Вокалистка не обратила на них внимания. Думала, что само пройдет. Однако с каждым днем ей становилось все хуже.

"Самое неприятное, что вместе с красными пятнами на лице и теле у меня, как сказали врачи, отекали внутренние органы. В горле был ком. Становилось тяжело дышать. Моя доктор предупредила, что отек очень опасен, и теперь мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай. Итак, что я сейчас знаю о моей болезни, что знают о ней доктора? Да ничего конкретного. Причины появления не известны, это не аллергия на продукты или цветение. Говорят, она появляется на фоне нервного стресса", – поделилась Анна Седокова.

Пару дней назад у знаменитости случился острый приступ крапивницы. Теперь вокалистка вынуждена проходить интенсивное лечение. Например, этот пост звезда писала, пока ей делали капельницу.

К публикации Анна Седокова прикрепила фото и пару видеозаписей. В кадре знаменитость показала, красные пятна, которые покрывают даже интимные части ее тела.

Анна отметила, что после того, как она рассказала о своем недуге, ей написали десятки людей, которые испытывают такие же проблемы со здоровьем. "И я решилась показать то, что со мной", – написала Анна Седокова.