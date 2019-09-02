"Я не смогу жить без нее": Кравец оплакивает потерю малолетней дочери

"Муж мне так и не вернул дочь и, более того, сказал что девочка теперь будет за границей учится, а ее больше не увижу, – рыдает Алена – Я не смогу жить без моей Даниэллы, без моей кровиночки, моего белокурого ангела".
Муж считает, что Кравец не сможет воспитать из девочки приличного человека – ему не нравится ни образ жизни ее, ни скандальная слава, ни ухадеры. "Я умолял его позволить мне видеть дочку, стояла на коленях и рыдала – он остался непреклонен, – вздыхает Алена. – Кажется, жизнь остановилась".
Стоит надеяться, что в дорогой заграничной школе над дочерью главной светской львицы Москвы не будут издеваться так же, как на родине. В феврале ублюдки надругались над девочкой прямо в общественном туалете учебного заведения.
"Старшеклассницы заперли мою доченьку в туалете и подстригли ее, – рассказывала тогда Алена. – У нее были длинные, как у русалки, волосы по пояс, и эти мерзавки состригли их. Они держали Даниэллу и издевались. У ребенка страшный стресс от пережитого. Она пожаловалась папе, с которым сегодня живет. И у меня сердце кровью обливается! Тем более, что три недели не вижусь с дочкой, а тут такие ужасы узнаю – мне удалось с дочкой коротко поговорить по телефону".
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