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Мамонов отпущен из больницы под расписку после инфаркта

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После госпитализации с инфарктом и операции актера и музыканта Петра Мамонова выписали домой, передает телеканал "360" со ссылкой на супругу Ольгу Мамонову.

По ее словам, врачи согласилась отпустить его под расписку, Мамонов уже дома. "Нужно теперь ждать две с половиной недели до следующей операции. Самочувствие у него неважное, но в больнице он не хочет быть, дома лежит", заявила супруга артиста АГН "Москва".

2 сентября 2019, 14:37

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