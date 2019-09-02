Мамонов отпущен из больницы под расписку после инфаркта

После госпитализации с инфарктом и операции актера и музыканта Петра Мамонова выписали домой, передает телеканал "360" со ссылкой на супругу Ольгу Мамонову.
По ее словам, врачи согласилась отпустить его под расписку, Мамонов уже дома. "Нужно теперь ждать две с половиной недели до следующей операции. Самочувствие у него неважное, но в больнице он не хочет быть, дома лежит", заявила супруга артиста АГН "Москва".
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