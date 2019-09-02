77-летнюю Ирину Мирошниченко привезли на встречу с любимым

Московский Художественный Театр открыл 122-й творческий сезон. На традиционном сборе труппы собрался весь коллектив театра. Одной из первых приехала примадонна – Ирина Мирошниченко.

Ирину Петровну ко служебному входу театра подвез на белоснежном авто личный водитель. "Ах, боже мой, как вас много!" – хохотала она, завидев многочисленную прессу. Ей, конечно, нравится внимание, поэтому она с удовольствием позировала и рассказывала: "Я бегу каждый раз на сбор труппы, как школьники на 1 сентября, как влюбленные на свидание, а театр сегодня – это и есть мой любимый!"

Ирина Мирошниченко поступила в Школу-студию МХАТ (курс В. П. Маркова) в 1961 году. А после выпуска была принята в театр, где играла в числе прочего Машу в спектакле "Чайка", Ольгу в "Трех сестрах", Раневскую в "Вишневом саде", Елену Андреевну в "Дяде Ване" – чеховские героини ей удавались особенно хорошо.

Актрисе недавно исполнилось 77 лет, но выглядит она прекрасно. "Я все лето работала, не люблю и не умею отдыхать!" – заверила Ирина Петровна корреспондента "Дни.Ру". Так что про секрет ее отличной формы впору говорить словами чеховской Аркадиной: "Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суете.. Затем, я корректна, как англичанин. Я... держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана comme il faut. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые... Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть".

В новом сезоне Мирошниченко продолжит играть в спектаклях "Моя дорогая Матильда", "Мушкетеры. Сага. Часть первая", "Немного нежности". Разумеется, продолжит она и съемки в многочисленных телевизионных ток-шоу, где является завсегдатаем и выступает как эксперт по самым разным темам.