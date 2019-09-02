Почерневший от горя любовник Цывиной убивался у гроба Числова

В конференц-зале Дома Кино завершилось прощание с Александром Числовым. Корреспондент "Дни.ру" побывал на панихиде.

В фильмографии Александра Числова около 150 ролей, среди которых работы в картинах и сериалах "Кровавая барыня", "Профиль убийцы", "Участок" и "Заколдованный участок", "Инквизитор", "Легенда №17", "Самый лучший фильм", "МУР есть МУР", "Петербургские тайны", "Воровка". В основном он играл в эпизодах, был узнаваемым, хотя и немедийным актером. Возможно поэтому проститься с ним почти никто не пришел.

Гроб с телом актера выставили в небольшом конференц-зале Дома кино. Тут собрались лишь самые близкие – племянница Светлана Андрианова, актриса Оксана Сташенко, актер Сергей Апрельский, сотрудники Союза Кинематографистов, два десятка поклонников и просто зевак. Ажиотажа, который случился в Доме кино во время прощания с Дмитрием Марьяновым или Алексеем Булдаковым, сегодня не случилось... Хотя на открывшемся в Анапе фестивале "Киношок" Числова почтили минутой молчания.

Но больше всех убивался, кажется, актер Денис Сердюков. В апреле он похоронил свою любовницу – актрису Ирину Цывину, и вот новая потеря. С 2004 года он снимал маленькую комнату у Числова. Впрочем, сам актер перед смертью пожаловался в интервью Андрею Малахову, что находиться в собственной квартире ему тяжело: в ней живут некие Денис и Андрей, и "обстановка нездоровая".

И тут же после того резонансного эфира поползли слухи и подозрения. Мол, не Денис ли споил Цывину и наливал Александру стаканы? Почему Сердюков живет у Числова, а не снимает себе отдельную квартиру?..



Напомним, Александр Числов умер 29 августа от пневмонии на 55 году жизни. Как рассказала племянница актера Светлана Андрианова, его тело кремируют. Урну с прахом похоронят Николо-Архангельском кладбище, поскольку этого хотел сам актер – там покоятся останки его тети.

