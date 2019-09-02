Волочкова без лифчика ворвалась в школу к дочке

Анастасия Волочкова преподнесла сюрприз своей единственной дочери Ариадне. Скандально известная балерина заявилась к наследнице прямо во время занятий в школе, причем предстала перед учениками без бюстгальтера.

Сегодня, 2 сентября, первый день занятий в школе. Отечественные знаменитости наравне с другими родителями отправили своих чад навстречу новому учебному году. Не осталась в стороне и балерина Анастасия Волочкова. Однако артистка решила выделиться. Она предпочла не сопровождать единственную дочь Ариадну в школу, а сделала сюрприз. Балерина попросту пришла к девочке прямо во время урока.

"Ребята, всех с началом учебного года!😊 Пусть мое вторжение на урок русского языка было внезапным😂, но верю, приятным. Я решила поздравить мою любимую Аришу именно так. Мне сложно поверить, что это уже 8-ой класс!!!🙈 Ведь недавно был 1-й🙈 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – объявила Анастасия Волочкова.

Балерина опубликовала фотографию, на которой запечатлена стоящей в окружении учеников рядом с дочкой Ариадной, держащей внушительных размеров букет белых цветов. Класс украшен к празднику. Преобразилась и сама Анастасия Волочкова. Для внезапного появления на уроке у дочки балерина выбрала длинное цветное платье с внушительным декольте. Очевидно, что артистка не надела бюстгальтера.

Судя по реакции детей, сюрприз балерины удался. В основном, школьники со смехом и удивлением восприняли появление внезапное появление скандально известной артистки. Но, если внимательно рассмотреть все лица, можно сделать вывод, что некоторые оказались не рады Анастасии Волочковой. Впрочем, сама танцовщица и ее единственная наследница, по всей видимости, остались довольны произведенным эффектом.