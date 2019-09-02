Пугачева закричала от пустившегося вразнос Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Гарри и Лизой продолжают отдыхать в Юрмале в компании певицы Лаймы Вайкуле и ее мужа Андрея Латковского. В Сети появилось видео, на котором юморист с артисткой уходят в отрыв, а Примадонна смотрит на это выпученными глазами.

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