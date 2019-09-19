Кравец о новом мужике для Лолиты: В штанах все нормально

Расставание Лолиты Милявской с молодым мужем Дмитрием Ивановым стало настоящим потрясением для Алены Кравец. "Я давно знаю Лолиту как порядочную и умную женщину, всегда восхищаюсь ее мудростью, самоиронией, выдержкой. Остаться в 55 лет одной – это серьезное испытание", – убеждена светская львица.
Алена Кравец не из тех, кто сидит сложа руки. Гламурная блондинка выразила желание помочь одинокой Лолите. "Тут медлить нельзя – пропадает классная баба", – заявила она и принялась за дело. В частности, Алена обратила внимание на свободных мужчин в своем окружении. "Среди моих знакомых много завидных холостяков – с домами, машинами, яхтами. И внешне симпатичные, и в штанах у них все нормально. Именно на Рублевке надо искать мужика Лолите – серьезного, основательного", – высказала мнение Кравец.
"Будем действовать смело и решительно. Надеюсь, в новом году уже погуляем на свадьбе!" – выразила надежду светская львица. Она привела в пример своих подруг, которых "пристроила". Дескать, они и не такие красавицы и умницы, как Лолита, но благодаря помощи Алены все повыходили замуж за состоятельных мужчин и сейчас как сыр в масле катаются. "Ездят на элитных машинах да прислугой помыкают", – похвалилась своими успехами Алена Кравец.
Она уверена, что Лолита Милявская недолго будет страдать от одиночества. "Лолита – и умница, и красавица, и талантище. Мужики еще за нее драться будут!" – цитирует блондинку "Собеседник". Знает ли о том, что Алена Кравец активно ищет ей нового мужчину сама эксцентричная артистка, остается только догадываться.
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