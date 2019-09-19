Кравец о новом мужике для Лолиты: В штанах все нормально

Свадьба Бондарчука и Андреевой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком
Волочкова без лифчика ворвалась в школу к дочке
Народ молится за сына Булановой после несчастья
В семье Тимати случилось долгожданное пополнение
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
партнеры
Четверг 19 сентября
Лента новостей
16:07
"Аэрофлот" отреагировал на известие о забастовке стюардесс
15:37
Осталось недолго: Меркель предсказали проблемы из-за Украины
15:34
Двое погибших: в Башкирии иномарка съехала в кювет
15:16
Компания Руслана Байсарова строит уникальный виадук в Сербии
15:15
Освобожденного из тюрьмы Кокорина мигом отправили в клинику
14:57
Жуткое происшествие у Крымского моста попало на видео
14:39
Раскрыты сложности Макрона при общении с Путиным
14:32
Дети из разных стран споют "Во весь голос"
14:31
Как живет Порошенко на ворованные деньги
14:07
Прощай, Украина: объявлено о вхождении Донбасса в состав России
14:01
Преданный пес до слез растрогал народ после смерти хозяина (видео)
13:51
В подвале жилого дома нашли пенсионера с проломленным черепом
13:44
Овечкин помог своей команде порвать оппонентов в клочья
13:28
"Очень эмоционально и жестко": Лукашенко устроил разнос
13:25
Иномарка сбила 9-летнего мальчика под Калининградом
13:14
"Все очень сложно!": обескураженный Роналду разрыдался в эфире телепередачи (видео)
13:12
Теперь официально: Лукашенко сделал заявление о преемнике
13:06
Пришедшей в себя Заворотнюк родные подсунули важные документы
12:54
Перевозбужденные россияне обласкали грудь Топурии
12:38
От Собчак избавились после атаки на Эрнста
12:21
Соловьев довел украинцев до лютого бешенства заявлением о Киеве
12:12
"Перепуганный вид": раскрыто состояние Порошенко после ареста
12:06
Россиян предупредили об опасности клубничных йогуртов
11:58
Вышвырнутый из Белого дома Болтон атаковал Трампа
11:48
Барановскую сняли целующейся с известным певцом
11:29
"Боялась появляться на публике": Меган Фокс откровенно о психологическом срыве
11:27
Зеленский поплатился за секретные контакты с Путиным
11:26
В Москве четыре автомобиля столкнулись с рейсовым автобусом
11:10
Тайный муж Мироновой годится ей в сыновья
11:09
Звезда ТНТ оконфузилась на глазах у многочисленной публики
10:59
Знаменитая порноактриса найдена мертвой в своем доме
10:47
Грош цена: книги горе-писательницы Бузовой продают за 9 рублей
10:39
Нурмагомедов возмутил общественность выходками с животными
10:30
Появился способный убить 80 миллионов человек вирус
10:25
Гарик Сукачев объявил о кончине известного музыканта
10:13
Врачи приняли судьбоносное решение по лечению Заворотнюк
10:13
На Урале детсадовцам предложили на ужин соль
10:01
Медики напугали народ сообщением об опасности зубных имплантатов
09:36
"Хищники" развели Дмитрия Ермака с Наталией Быстровой
09:27
Исаева сообщила о связи Началовой и Шепелева после смерти Фриске
09:16
В Минздраве мужчинам разрешили пить по литру пива в день
09:16
"Можно, но не нужно": Малышева рассказала о сексе при серьезном диагнозе
08:49
Жуткий пожар в духовной школе унес жизни 26 детей
08:40
Объявлено о неожиданной перемене в состоянии Заворотнюк
08:40
"К чему эта показуха?!": Бузову в образе мусульманки крепко приложили
08:22
В Москве 10-летний ребенок сломал позвоночник во время квеста
08:15
"Берегите себя": внезапно сдавшая Гагарина оставила сцену
07:24
"Налысо?": Стоцкую умоляют оставить волосы
06:35
Люди молятся за Лукашенко после сообщения о смерти
04:23
Принц не удовлетворяет: Маркл продемонстрировала стертые в кровь колени
02:08
Названа главная составляющая для работы мозга
00:14
Феноменально помолодевшая Климова восхитила внешним видом
21:58
"Все, что можно было сделать, уже сделано": Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк
21:54
"Арбузинка сладенькая": россияне растаяли от дочки Кудрявцевой
21:49
Угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину задержали
21:31
"Начинает надоедать": Запад подставил мечущегося Зеленского
21:17
"Кусок ***!": взбешенный муж врезал обидчику Повалий
21:15
"Ненастоящее лицо": дочь разоблачила Викторию Боню
21:03
На юге Москвы ребенок сломал позвоночник во время квеста
20:42
У Федора Бондарчука и Паулины Андреевой родится сын
20:36
Под Челябинском прогремел взрыв
20:20
Подкошенная Седокова рассказала о побеге после известия о страшной болезни
19:49
Один человек погиб: возле станции "Рязанский проспект" в Москве произошла перестрелка
19:24
В Уфе автомобиль насмерть сбил рабочего
19:21
Дело "Тольяттиазота" стало уроком для организованной преступности
19:15
Знаменитый артист обвинил сына в краже на шоу Шепелева
18:49
Муж довел до слез народ трогательным обращением к Нетребко
18:45
В Сети появилось интимное фото Захаровой
18:29
Уровень безработицы в России резко снизился
17:57
Корчевников разузнал о роли Куликовой в разводе известного актера
17:56
"Состояние обратимое": Заворотнюк дали последнюю надежду
17:52
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост
17:37
На "серой" ветке московского метро погиб пассажир
17:27
Володин назвал необходимое условие для развития транспорта
17:16
На Украине сделали заявление о срыве встречи Путина и Зеленского
17:06
В Ижевске пьяный водитель устроил ДТП
16:58
Вышедшие на волю Кокорин и Мамаев постыдно опустились
16:52
Свадьба на носу? Джигарханян поделился радостной новостью с Борисовым
16:36
В Сахалинской области ввели режим ЧС из-за страшного пожара
16:25
Нож в спину: подчиненные жестко подставили Зеленского
16:03
"Фарфоровая прабабушка": изменившуюся Бабкину затравили
15:57
В Новосибирске женщина с ребенком упала в яму с кипятком
15:34
На Украине закатили истерику в защиту Зеленского
15:20
Экс-футболист "Зенита" скончался на 44-м году жизни
15:16
Лазарева обвинили в наглом воровстве
15:04
Предполагаемый сын Золотухина узнал результаты ДНК-теста у Малахова
14:41
В России обнаружили храм из костей мамонта
14:40
"Бесстыдница!": выставившую перед иконами грудь Кравец побили прихожане
14:40
Пугачева и Галкин расстались накануне важной даты
14:37
"Желаю захлебнуться!": Заворотнюк обратилась к народу на фоне слухов о раке
14:29
Москвичей предупредили о резком снижении давления
14:16
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
14:08
За фото умирающей от рака Заворотнюк предложили миллион
14:03
Бондарчук подтвердила самое страшное о судьбе Заворотнюк
13:56
"Акт отчаяния": напавший на Зеленского политик прилюдно опозорился
13:44
"Отвратительная сатанистка!": расфуфыренная Темникова взбесила народ
13:42
Что случилось с сыном Тамары Гвердцители
13:31
Пистолеты и боеприпасы нашли у пенсионера под Москвой
13:30
Госдума одобрила закон в поддержку российских виноделов
13:28
Дума вводит налоговые льготы для программы "Земский учитель"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Компания Руслана Байсарова строит уникальный виадук в Сербии
"Бессовестная, как ты могла!": Пугачева отчитала зарвавшуюся Собчак
Зеленскому пригрозили уголовным делом
Зачем родственники истязают Лидию Федосееву-Шукшину
Зеленскому пригрозили кровавой бойней за шашни с Путиным
Рецепт салата с лисичками и сыром
Шоу-бизнес

Кравец о новом мужике для Лолиты: В штанах все нормально

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Алена Кравец вызвалась помочь Лолите Милявской, оставшейся одной после расставания с молодым мужем. Гламурная блондинка нашла подходящих кандидатов на руку и сердце экстравагантной певицы.
прочитано 774 раза

Расставание Лолиты Милявской с молодым мужем Дмитрием Ивановым стало настоящим потрясением для Алены Кравец. "Я давно знаю Лолиту как порядочную и умную женщину, всегда восхищаюсь ее мудростью, самоиронией, выдержкой. Остаться в 55 лет одной – это серьезное испытание", – убеждена светская львица.

ПО ТЕМЕ

"Он просто их украл": муж подло "кинул" Лолиту на огромную сумму

"Меня называют стареющей жирной алкоголичкой": Лолита впервые озвучила причины развода

 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Алена Кравец не из тех, кто сидит сложа руки. Гламурная блондинка выразила желание помочь одинокой Лолите. "Тут медлить нельзя – пропадает классная баба", – заявила она и принялась за дело. В частности, Алена обратила внимание на свободных мужчин в своем окружении. "Среди моих знакомых много завидных холостяков – с домами, машинами, яхтами. И внешне симпатичные, и в штанах у них все нормально. Именно на Рублевке надо искать мужика Лолите – серьезного, основательного", – высказала мнение Кравец.

"Будем действовать смело и решительно. Надеюсь, в новом году уже погуляем на свадьбе!" – выразила надежду светская львица. Она привела в пример своих подруг, которых "пристроила". Дескать, они и не такие красавицы и умницы, как Лолита, но благодаря помощи Алены все повыходили замуж за состоятельных мужчин и сейчас как сыр в масле катаются. "Ездят на элитных машинах да прислугой помыкают", – похвалилась своими успехами Алена Кравец. 

Она уверена, что Лолита Милявская недолго будет страдать от одиночества. "Лолита – и умница, и красавица, и талантище. Мужики еще за нее драться будут!" – цитирует блондинку "Собеседник". Знает ли о том, что Алена Кравец активно ищет ей нового мужчину сама эксцентричная артистка, остается только догадываться.

Автор: 19 сентября 2019, 15:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Галина Галочкина
Ответить
А мужиков, у которых "в штанах у них все нормально", Кравец сама лично проверяла ?
1

Популярные темы форума

Политика

"Начинает надоедать": Запад подставил мечущегося Зеленского
Убийство Лукашенко: срочное заявление о ситуации в Минске
Порошенко после ареста решился на дерзкую выходку
Госдума одобрила закон в поддержку российских виноделов

Шоу-бизнес

Кравец о новом мужике для Лолиты: В штанах все нормально
Узнавшая об измене Лариса Долина уничтожила самое дорогое у мужа
Объявлена дата и причина развода поспешных Собчак и Богомолова
Шоу "Холостяк" впервые закончилось помолвкой двух лесбиянок (видео)

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Барабаны, деньги и социальная зависимость
"Откровенные гей-ласки и отборная матерщина": возмущенные зрители покинули спектакль
Горбачев лично благословил Миронова и Хаматову
Шоу-бизнес

Исаева сообщила о связи Началовой и Шепелева после смерти Фриске

"Сестричка" покойной певицы поделилась информацией
Политика

Люди молятся за Лукашенко после сообщения о смерти

Батьке желают здоровья
Шоу-бизнес

Объявлено о неожиданной перемене в состоянии Заворотнюк

В окружении актрисы поделились новой информацией
Шоу-бизнес

Барановскую сняли целующейся с известным певцом

Телеведущая буквально сияла от счастья

Гороскоп

Гороскоп на октябрь
Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Вышедшие на волю Кокорин и Мамаев постыдно опустились
Нурмагомедов сделал заявление о завершении карьеры
Загитову сняли в отделении полиции
"Без разницы, за что тебя берут": Роднина откровенно о большом спорте

Регионы

"Будет взорван": страшный прогноз о судьбе Крымского моста
Умер Михаил Горбачев
Дикие звери помогли обнаружить трюфели под Москвой
Превышена критическая отметка: на Дальнем Востоке угроза жуткой эпидемии

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru