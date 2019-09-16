Раскрыта тайна смерти Майкла Джексона

По словам Мэтта, смерть музыканта напрямую была связана с обвинениями в педофилии. Он поведал об этом в интервью по поводу выхода нового документального фильма о Джексоне.
Он утверждает, что судебное разбирательство 2005 года в корне изменило жизнь Майкла. Певец очень переживал из-за обвинений в свой адрес. Он практически перестал есть и спать. А в последние годы внешне больше походил на живого трупа.
Тогда суд признал его невиновным. Но несмотря на это, Джексону уже была нанесена глубокая травма.
"После вердикта было понятно, что он уже никогда не сможет вернуться в прежнее состояние Майкла Джексона по щелчку пальцев", – с печалью в голосе вспоминает Фиддс.
Позже телохранитель добавил, что музыкант страдал от мании преследования. Он очень боялся, что его могут убить прямо во время выступления.
Напомним, величайший исполнитель в истории поп-музыки скончался 25 июня 2009 года. Незадолго до смерти его личный врач Конрад Мюррей сделал ему инъекцию пропофола. Вскоре доктор вернулся и обнаружил Майкла лежащим на кровати с широко открытыми глазами и ртом. Все попытки реанимировать музыканта, к сожалению, не увенчались успехом.
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