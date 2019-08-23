Стало известно о тайном завещании Майкла Джексона

Бывший агент поп-исполнителя Рэймон Бэйн утверждает, что за пару лет до смерти тот составил тайное завещание. Этот документ должен был заменить предыдущий.
По словам Бэйн, она присутствовала при нотариальном заверении секретных бумаг. В них было подробно описано, как следует сохранить наследство музыканта. К слову, документ составили в 2006 году.
И все бы ничего, только до сих пор остается загадкой, где хранится завещание. Бэйн искренне верит, что его удастся отыскать.
"Я хотела, надеялась и молилась, чтобы тайное завещание Майкла Джексона от 6 октября 2006 года было найдено, раскрыто, обнаружено, сброшено с неба", – призналась экс-агент певца.
Напомним, что недавно эта тема уже всплывала. Брат исполнителя усомнился в подлинности завещания от 2002 года. Рэнди Джексон выяснил, что в день составления документа, 7 июля, артист находился в трех тысячах километров от Лос-Анджелеса.
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