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Дэми Мур потеряла ребенка от секс-символа Голливуда

Дэми Мур. Фото: www.globallookpress.com
Американская фотомодель и актриса Дэми Мур написала скандальные мемуары о собственной яркой жизни. В них она раскрыла страшные тайны своей биографии. 
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Оказалось, 56-летняя звезда пережила ужасную трагедию. 14 лет назад она потеряла ребенка.

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Будучи в отношения с голливудским актером Эштоном Катчером, модель забеременела. Несмотря на то, что это известие стало для нее крайне неожиданным, Дэми была безмерно счастлива. А радость ее возлюбленного вообще превзошла все ее ожидания. 

Пара активно готовилась к появлению малышки. Они даже придумали, как назовут родившуюся дочь – Шаплин Рэй. Но их мечтам не суждено было осуществиться.

Беременность протекала хорошо до шестого месяца. Имея уже трех детей за плечами, Мур решила, что самый опасный период закончен. Она стала периодически позволять себе бокал вина.

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Публикация от Demi Moore (@demimooreofficial)

Но, судя по всему, для организма 42-летней женщины это непозволительная роскошь. У фотомодели случился выкидыш. 

Дэми и Эштон были вне себя от горя. Конечно, в случившемся актриса винила только себя. Тем не менее, эта трагедия не разрушила их отношения, и уже через год они сыграли пышную свадьбу.

14 сентября 2019, 00:14

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