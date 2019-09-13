Это бестактно: Тарасова резко оборвала пересуды о Загитовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко оборвала пересуды об Алине Загитовой. Она сказала, что руководитель спортсменки сам знает, какую программу выставлять на соревнования.



Сейчас девушка усиленно готовит показательное выступление к соревнованиям в Японии. Алина занимается очень много, но тем не менее успевает жить обычной жизнь. К примеру, заглянуть в гости в УВД.

Впрочем, не столь удивителен факт того, что загруженность Загитовой растет, ведь ее тренер – Этери Тутберидзе считается одной из лучших в мире. Об этом рассказала сама Тарасова.

"Вы знаете, у Алины есть профессиональный тренер, лучший тренер в мире сейчас по результатам", – рассказала легенда российского фигурного катания. Она добавила, что Тутберидзе лучше всех виднее, на что способна ее подопечная и какие у нее есть шансы на тех или иных соревнованиях.

"Так зачем же мы будем влезать в это, мне кажется, что это бестактно. Этери Тутберидзе – выдающийся тренер, который знает, куда Алину отправлять и куда не отправлять", – отметила тренер в интервью изданию РИА Новости, сообщает RT.

Тарасова отметила, что при любом раскладе Алина должна находиться в форме. Ведь впереди у нее чемпионат России, чемпионат Европы и, конечно же, чемпионат мира, где спортсменка поучаствует в обязательном порядке. Если, конечно, наберет нужную форму и сможет ее поддержать.

