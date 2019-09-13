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Это бестактно: Тарасова резко оборвала пересуды о Загитовой

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко оборвала пересуды об Алине Загитовой. Она сказала, что руководитель спортсменки сам знает, какую программу выставлять на соревнования.
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Сейчас девушка усиленно готовит показательное выступление к соревнованиям в Японии. Алина занимается очень много, но тем не менее успевает жить обычной жизнь. К примеру, заглянуть в гости в УВД.

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 Татьяна Анатольевна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

Впрочем, не столь удивителен факт того, что загруженность Загитовой растет, ведь ее тренер – Этери Тутберидзе считается одной из лучших в мире. Об этом рассказала сама Тарасова.

"Вы знаете, у Алины есть профессиональный тренер, лучший тренер в мире сейчас по результатам", – рассказала легенда российского фигурного катания. Она добавила, что Тутберидзе  лучше всех виднее, на что способна ее подопечная и какие у нее есть шансы на тех или иных соревнованиях.

"Так зачем же мы будем влезать в это, мне кажется, что это бестактно. Этери Тутберидзе – выдающийся тренер, который знает, куда Алину отправлять и куда не отправлять", – отметила тренер в интервью изданию РИА Новости, сообщает RT.

Тарасова отметила, что при любом раскладе Алина должна находиться в форме. Ведь впереди у нее чемпионат России, чемпионат Европы и, конечно же, чемпионат мира, где спортсменка поучаствует в обязательном порядке. Если, конечно, наберет нужную форму и сможет ее поддержать.

Автор: 13 сентября 2019, 09:31
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