"До печеночных алкогольных колик": возмущенной Рудковской прилюдно дали под дых

Блогер Лена Миро опубликовала ответ наехавшей на нее Яне Рудковской. Судя по всему, между дамами разгорелась настоящая война.

Сегодня, 9 августа, в своем Telegram-канале "Голубь мира" продюсер обещала миллион рублей за имена и контакты тех, кто стоит за скандальным блогером. Яна Рудковская хочет встретиться с командой редакторов, которые и пишут статьи в "Живой журнал" Лены Миро.

"Я даю один млн рублей сразу тем, кто мне и моим друзьям устроит встречу с этими жирными и потными мужиками из коммерческого проекта! Очень хочу посмотреть в их глаза! Сумма для России не маленькая, жду предложений по явкам и паролям", – написала Яна Рудковская.

Отметим, что ответ самой Лены Миро не заставил себя ждать. Обозревательница согласилась на очную ставку с продюсером за 15 миллионов, а после сделала еще одну нелестную публикацию о ней.

Лена отметила, что понимает гнев Яны Рудковской. По мнению Миро, продюсер годами копила обиду, читая ее блог. Мол, в своих публикациях она открыла общественности глаза на то, кто же такая Яна на самом деле – женщина, которая "пришла к успеху" через богатого и непривлекательного мужа.

"Ты – из Кустаная там или из Барнаула. Кругом – **** какой-то и плохая экология, в которой не размножаются даже черви. И вот – твой единственный шанс, который ты видишь своим скудным мозгом, заключающийся в обмене молодости своего тела на ништяки. Ты решаешься – ладно, лягу. Полежу чуть-чуть, а боров – на мне", – дала под дых Миро Рудковской.

После обозревательница добавила, что в каком-то смысле план Яны Рудковской сработал, она получила при разводе деньги, бизнес, стала медийной личностью, завела мужа и ребенка, а теперь начала "изображать из себя приличного человека".

"Именно отсюда проистекает бессильная злоба и истерика Яны. Ей до печеночных алкогольных колик хочется быть человеком. Но этого достоинства в ней никто не видит, а все потому, что в ней его нет", – заявила обозревательница.

Напомним, продюсер Яна Рудковская возмутилась после того, как известный блогер Лена Миро раскритиковала скончавшуюся недавно фешен-директора ЦУМа Аллу Вербер. Обозревательница высмеяла показную скорбь знаменитостей в соцсетях по умершей, а также назвала товары, которые привозила в ЦУМ Алла Константиновна, безвкусными и недоступными для обычных граждан.