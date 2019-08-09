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Екатерина Кищук кардинально сменила имидж

Катя Кищук. Фото: instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Экс-солистка группы Serebro Екатерина Кищук разместила новое видео в своем Instagram-аккаунте. Ролик вызвал неоднозначную реакцию у публики.
прочитано 486 раз

Девушка предстала перед поклонниками в новом амплуа. Исполнительница решила добавить в и без того яркую жизнь немного красок. Из пепельной блондинки она превратилась в бунтарку с розовыми волосами.

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Как сообщает Пятый канал, фанаты поддержали звезду. "Класс!", "Как же тебе идут розовые волосы!", "Красотка!", "Шикарна!", "Барби!", "Розовый цвет правит миром!", "Вот это правильное решение!" – написали они.

Некоторые не оценили кардинальные перемены. "Белые волосы были красивее!", "Фу!" – раскритиковали артистку подписчики.

"Зря покрасилась", – высказалась одна из них.

Впрочем, большинство негативных комментариев касалось не нового имиджа, а самооценки Екатерины. Многие упрекнули ее в нарциссизме: "Достала!", "Самолюбование как новый тренд?", "В два часа ночи зачем ты это добавляешь?"

Автор: 9 августа 2019, 12:12

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