Екатерина Кищук кардинально сменила имидж

Девушка предстала перед поклонниками в новом амплуа. Исполнительница решила добавить в и без того яркую жизнь немного красок. Из пепельной блондинки она превратилась в бунтарку с розовыми волосами.
Как сообщает Пятый канал, фанаты поддержали звезду. "Класс!", "Как же тебе идут розовые волосы!", "Красотка!", "Шикарна!", "Барби!", "Розовый цвет правит миром!", "Вот это правильное решение!" – написали они.
Некоторые не оценили кардинальные перемены. "Белые волосы были красивее!", "Фу!" – раскритиковали артистку подписчики.
"Зря покрасилась", – высказалась одна из них.
Впрочем, большинство негативных комментариев касалось не нового имиджа, а самооценки Екатерины. Многие упрекнули ее в нарциссизме: "Достала!", "Самолюбование как новый тренд?", "В два часа ночи зачем ты это добавляешь?"
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