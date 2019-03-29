В чем мать родила: абсолютно голая Кищук довела народ до экстаза
25-летняя певица не перестает радовать поклонников. Катя Кищук показала откровенный снимок, который просто "взорвал" Сеть.
Девушка не подписала снимок, тем самым вызвав у подписчиков множество вопросов. Некоторые посчитали, что "голое" фото – это уже перебор. "Катя, ты прекрасна, но к чему эта провокация?", "Вам не стыдно такое показывать?" – прокомментировали фолловеры.
Однако многие интернет-пользователи восхитились артисткой. Всего за несколько часов фото Кати Кищук набрало около 250 тысяч лайков, а количество ее фолловеров увеличилось на несколько тысяч.
Отметим, что певица начала все чаще выкладывать провокационные фото. Глубокие декольте, снимки из постели. А недавно Катя Кищук намекнула на свадьбу с экстравагантным эстонским рэпером.
Напомним, ранее вокруг Кати Кищук разгорелся скандал. Бывшая участница SEREBRO сообщила, что отдает свой микроблог с миллионом подписчиков новым участницам коллектива. Поклонники девушки решили, что продюсер Максим Фадеев заставил ее отдать профиль, якобы именно такие условия были прописаны в контракте.
Как сообщали "Дни.ру", позже продюсер высказался по этому поводу. По словам Максима Фадеева, Катю Кищук ни к чему не принуждали.
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