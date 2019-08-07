Процесс восстановления затянется: Цой получила неутешительный прогноз после травмы

Не так давно с певицей случилась неприятность. Анита Цой с корнем вырвала ноготь на большом пальце левой ноги. Рана так сильно кровоточила, что ей пришлось вызывать скорую помощь.
Сейчас звезда восстанавливается. Врачи посоветовали вокалистке отменить гастрольный тур по городам Черноморского побережья. Певица проходит ряд необходимых медицинских процедур в одной из больниц Москвы. Также звезде выписали специальную мазь, которая помогает регенерации тканей и способствует правильному росту ногтя. Прогнозы докторов пока неутешительны. Заживать палец будет очень долго – около полугода.
"По прогнозам врачей, процесс восстановления ногтевой пластины займет от пяти до шести месяцев, а в ближайший месяц мне противопоказана активная физическая деятельность", – цитирует Аниту Цой WomanHit.ru.
Вокалистка добавила, что уже чувствует себя намного лучше. Недавно она вернулась к работе в студии. На днях Анита Цой презентовала свою короткометражку "Неисправимая". Знаменитость решила попробовать себя в качестве режиссера. Помимо самой артистки в картине снялись блогер Катя Ходжаева и певица Лолита Милявская. Последняя предстала в фильме в пяти различных образах.
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