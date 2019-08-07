"Похорон не будет": родные не могут разобраться с телом покойного Токарева

"Известный автор и исполнитель шансона Вилли Токарев будет похоронен в среду, 7 августа. Об этом сообщил народный артист России Николай Тамразов, ссылаясь на родственников певца" – эта новость облетела все информагентства. Но информации о том, где и во сколько можно будет проститься с прославленным шансонье, не было. И вот уже половина дня 7 августа на исходе, а тело легендарного артиста все еще не предано земле...
Коллеги и журналисты стали обрывать телефон доверенных лиц певца."Сегодня похорон не будет", – заявила ТАСС представитель Токарева. Народ теперь гадает, почему откладываются траурные мероприятия. По одной из версии, проживающая в Америке семья артиста не может вылететь в Россию. По другой – у певца просто нет денег, поэтому решается вопрос, за чьи средства его хоронить.
Стоит вспомнить, что в марте этого года долго не хоронили и Юлию Началову. Семья певицы много дней решала, где взять деньги на оплату траурного зала и покупку места на кладбище, а это около 1,5 миллионов рублей! Но в ситуацию вмешалась зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она сделала депутатский запрос на имя главы Департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немерюка. "С учетом вклада, внесенного Юлией Началовой в российскую музыкальную культуру, просим безвозмездно выделить участок на Троекуровском кладбище для захоронения, а также предоставить траурный зал для прощания и панихиды", – говорилось в ходатайстве. Оно было удовлетворено.
У Вилли Токарева тоже заслуги перед родиной найдутся. Значит, можно надеяться, что столичный бюджет найдет возможность выделать землю под его могилу на престижном кладбище.
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