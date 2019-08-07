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"Похорон не будет": родные не могут разобраться с телом покойного Токарева

Вилли Токарев. Фото: www.globallookpress.com
Вилли Иванович Токарев ушел из жизни еще 4 августа. Но его тело до сих пор не предано земле. И ситуация кажется все более странной.
прочитано 979 раз

"Известный автор и исполнитель шансона Вилли Токарев будет похоронен в среду, 7 августа. Об этом сообщил народный артист России Николай Тамразов, ссылаясь на родственников певца" – эта новость облетела все информагентства. Но информации о том, где и во сколько можно будет проститься с прославленным шансонье, не было. И вот уже половина дня 7 августа на исходе, а тело легендарного артиста все еще не предано земле...

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Коллеги и журналисты стали обрывать телефон доверенных лиц певца."Сегодня похорон не будет", – заявила ТАСС представитель Токарева. Народ теперь гадает, почему откладываются траурные мероприятия. По одной из версии, проживающая в Америке семья артиста не может вылететь в Россию. По другой – у певца просто нет денег, поэтому решается вопрос, за чьи средства его хоронить. 

Стоит вспомнить, что в марте этого года долго не хоронили и Юлию Началову. Семья певицы много дней решала, где взять деньги на оплату траурного зала и покупку места на кладбище, а это около 1,5 миллионов рублей! Но в ситуацию вмешалась зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она сделала депутатский запрос на имя главы Департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немерюка. "С учетом вклада, внесенного Юлией Началовой в российскую музыкальную культуру, просим безвозмездно выделить участок на Троекуровском кладбище для захоронения, а также предоставить траурный зал для прощания и панихиды", – говорилось в ходатайстве. Оно было удовлетворено.

У Вилли Токарева тоже заслуги перед родиной найдутся. Значит, можно надеяться, что столичный бюджет найдет возможность выделать землю под его могилу на престижном кладбище. 

Автор: 7 августа 2019, 12:02
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Вчера Губкин уже делил огромное наследство Токарева, сегодня, похоже, призывает скинуться на похороны!
руцкий мир это разруха, нищета, подлость, зависть, понты...
Ответить
Он по путену скучает!
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