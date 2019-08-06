Родные делят шикарное наследство Аллы Вербер

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Там мясо!": врачи не могут справиться с обильным кровотечением у Цой
"Наш шейх, а я первая жена": невестка Пугачевой надела хиджаб
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
"Куда интересней Богомолова": Собчак застукали целующейся в туалете
Алибасов о сексе с Федосеевой-Шукшиной: "У меня как встало все, так и стоит, не падает"
партнеры
Вторник 6 августа
Лента новостей
21:14
"Давал поводы для ревности": неожиданное заявление о расставании Глюк'oZы c мужем
20:55
Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе
20:12
Иностранных дипломатов зовут в Думу из-за попыток вмешаться в выборы
19:56
Посол США в России подал в отставку
19:33
В центре Москвы неизвестные жестоко избили девушку и облили кислотой
19:20
Украина придумала замену российскому топливу
18:26
Актер из сериала "Интерны" набросился с ножом на прохожего
18:01
Обнародована причина смерти Аллы Вербер
17:56
Дима Билан сделал важное заявление об оставлении России
17:40
"Должна попробовать все": Бледанс в БДСМ-наряде довела до экстаза
17:31
В Ижевске водитель сбил подростка
17:26
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
17:10
Переломанная Караулова сообщила о боли
17:06
Разоткровенничавшаяся Борисова заикнулась о втором ребенке
16:58
Отказали все органы: умерла подруга Игоря Крутого
16:46
В Думе призвали расследовать зарубежное вмешательство в российские выборы
16:38
"Роскошная красотка": Макеева в модном наряде искупалась в комплиментах
16:37
В Подмосковье на помойке нашли сотни недоставленных писем
16:28
"Это практически предательство": Корчевников вскипел из-за подлости известного режиссера
16:07
"Безумно красиво": Айза Анохина покорила россиян новым имиджем
15:58
Один человек погиб в результате взрывов на складе в Красноярском крае
15:47
Рубль неожиданно вырос после стремительного падения
15:43
Виторган и его новая пассия уехали из России
15:33
В Уфе в ДТП с легковушкой пострадал мотоциклист
15:30
Роскошный особняк Маркл выставлен на продажу после расставания с мужем
15:00
Порошина раскрыла секрет своего маленького сына
14:59
Делала ЭКО и закачивала растворы в живот: Малахов узнал новые факты о "беременной от Киркорова"
14:56
Определены опасные для жизни марки ряженки
14:50
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 августа 2019 года
14:48
Запад поставил ультиматум плюнувшему на Россию Лукашенко
14:37
"Обе хороши!": место Шейк заняла популярная пышная модель
14:25
По расчету: почему Собчак выгоден брак с Богомоловым
14:23
Под Москвой живодер пырнул собаку ножом на глазах у детей
14:16
Анджелина Джоли стремительно теряет детей
14:13
В "ЕР" предложили разрешить покупать субсидируемые авиабилеты в интернете
13:41
В Москве из-за пожара на торговой базе эвакуировали людей
13:34
Не хватило денег на операцию: Токарев на смертном одре влез в огромные долги
13:30
Стала известна причина частых отказов россиян от карьеры
13:27
Глюкоза прервала молчание о разводе: Имущество будем делить!
13:10
Потерявший семью в авиакатастрофе Виталий Калоев показал детей от второго брака
13:10
Бессовестный Алибасов устроил безобразие с актером гей-порно прямо на кровати Шукшина
12:58
В Вологодской области нашли труп грибника
12:49
Зеленский врезал беглому Порошенко по самому больному
12:40
Сладкая жизнь: названы любимые лакомства россиян
12:34
"Что-то не так": Толмацкий усомнился в отцовстве Децла
12:26
"Ядерная бомба!": народ пустил слюни на соблазнительную Малиновскую
12:25
"Ходят тут всякие, а потом земля пропадает": Исаева в ужасе от мутных личностей на могиле Началовой
11:41
"Не уподобляйся матери!": Кравец предупредила дочь Началовой о раке
11:39
Возмутительно: Волочкова раздвинула ноги рядом с ребенком
11:31
Амбициозная Шарапова с треском провалилась
11:23
Три способа эмоциональной очистки
11:14
Молодая певица о романе с Александром Серовым
11:04
Позорник Порошенко вляпался в чудовищный скандал
10:33
"Впервые. Вместе": Дакота сообщила о воссоединении с Соколовским
10:22
Названа причина взрывов на военном складе под Ачинском
10:12
Volvo XC40: шведы все сделали правильно
10:01
В небе задымился самолет с пассажирами
09:20
Сексуальная звезда "Уральских пельменей" рассказала о сокровенном желании
09:10
Это рекорд: мошенники одурачили москвича на 3,5 миллиона
09:03
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
08:57
Названная дурочкой Кудрявцева обратилась к бывшему любовнику
08:35
Российская аудитория выбирает интеллектуальное кино
08:21
Кафельникову распекли за непристойное поведение
08:17
Первый международный арт-фестиваль STAR Wings стартует в Краснодарском крае
08:15
"На колени": севшего в лужу Зеленского призвали покаяться
06:31
"Эталон!": аппетитная Анфиса Чехова показала восхитительные формы
06:20
"Удар в спину": Лукашенко объявил войну Путину
04:26
Дубцова показала миру взрослого сына
02:09
"Потапа потеряла?": Каменских высказалась о счастье
00:23
Осрамившаяся Лопес нашла защиту
22:38
ФАН требует выяснить причины блокировки на YouTube неоппозиционных стримов событий 3 августа
21:45
"Где грудь?": россияне высмеяли плоскую Ковальчук
21:38
Автор песни "Снег кружится" скончался на 82-м году жизни
21:34
"Я не могу": Тодоренко внезапно разрыдалась во время съемок с детьми
21:16
Гонят в отставку: Лукашенко вляпался в жуткий скандал с выборами
21:09
Заявление Петросяна об украинцах ударило по Зеленскому
21:05
Дана Борисова с дочерью попала в шторм во время круиза
20:51
Количество пострадавших в результате взрывов под Ачинском увеличилось до 8
20:38
Дочь Началовой уезжает подальше от бабушки и деда
20:34
"Проходит очарование и ослепление": без пяти минут невеста Собчак заговорила о недостатках избранника
20:23
Казанский вокзал эвакуировали из-за пожара
20:03
Жена Овечкина оказалась под капельницей
19:37
Лопнул на груди: Дженнифер Лопес осрамилась на концерте в Москве
19:27
Жители Сочи засняли мощный смерч (видео)
19:22
"Милота": дочь Маликова с ребенком восхитила народ
18:58
"Вы посмотрите!": неадекватные "яжематери" затронули Кожевникову за живое
18:56
В магазине Челябинска обрушилась бетонная плита
18:50
Певицу МакSим поздравляют со свадьбой
18:29
Травмированная Цой сообщила об операции
18:22
Шепелев разоблачил организатора нападения на известного актера
18:15
"Вспомнила все свои грехи": Кудрявцева испытала небывалый страх
17:56
В здании Академии ФСБ произошло возгорание
17:40
В Башкирии в ДТП насмерть разбился мотоциклист
17:19
В Удмуртии подросток украл у знакомой деньги и купил мотоцикл
17:18
"А что с ногами?": новый снимок Рудковской вызвал жаркие споры
17:15
Ядерный удар: Путин собрал важное совещание после дерзкой выходки Трампа
17:02
"Страшно из дома выходить": перепуганная Кравец бросилась к Борисову за помощью
16:56
Солнцев разоблачил алчную Собчак перед свадьбой с Богомоловым
16:46
Директор "Ленкома" рассказал о госпитализации
16:32
"Так не годится": Ольга Бузова высказалась об измене
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Давал поводы для ревности": неожиданное заявление о расставании Глюк'oZы c мужем
Надоедливые мухи: Леди Гага ответила недругам топлес
Осталась без приглашения: Миддлтон пропустит 38-летие Маркл
"Вы в своем уме?: известная певица вступилась за резко сдавшего Моисеева
Истощить до смерти: раскрыт коварный план молодой жены Цекало
Может себе позволить: известная актриса вступилась за нетрезвую Пугачеву
Шоу-бизнес

Родные делят шикарное наследство Аллы Вербер

Фото: pixabay.com
Алла Вербер была очень богата – она работала фэшн-директором в одном из самых дорогих магазинов страны, была вице-президента компании Mercury.  Благодаря ей у нас стали продавать свои вещи Chanel и Gucci. И состояние на своем модном бизнесе Вербер сколотила приличное. Теперь добро покойной подруги топовых звезд страны предстоит поделить ее родным.
прочитано 384 раза

Алла Вербер родилась в Ленинграде – на Театральной площади, прямо напротив Мариинского театра. Но в 1976 году ее родители решили, что семье надо эмигрировать на Запад. Пожили в Риме, потом перебрались в Торонто. А когда вернулись на родину, это уже была друга страна. Да и жить предпочли в столице.

ПО ТЕМЕ

Страшная смерть Вербер: Началова забрала лучшую подругу

"Трудно дышать": Валерия и Пригожин в шоке из-за жуткой трагедии

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

В Москве Алла Вербер почти двадцать лет  провела в самом центре – на Тверском бульваре. Тут у нее были шикарные четырехкомнатные хоромы, стоимость которых превышает 100 миллионов рублей. "Мы купили настоящие катакомбы, на четыре семьи. Строение предназначалось под снос, и никто не понимал, зачем мне квартира именно здесь. А я не понимала, как можно жить где-то еще. Дело в том, что я очень часто бывала в этом доме: внизу была квартира Зураба Константиновича Церетели, что-то типа салона для талантливых людей, для друзей, где мы постоянно собирались. И я влюбилась в этот дом, буквально прилипла к нему. Да, квартира была в катастрофическом состоянии, но потолки высокие, камин, окна на две стороны – на бульвар и на синагогу. Страшный подъезд, старое здание, разруха эпическая – надо мной все смеялись, говорили, что я ненормальная. Но у меня – это так же, как с одеждой, – было видение, представление о том, как может быть. Смотрела на обвалившийся вход в подъезд – и уже представляла его отремонтированным. Очень многое было сделано, и теперь наш подъезд не узнать", – позже рассказывала Алла в интервью.

Ее квартира была набита антиквариатом, который собирал еще ее дед - Абрам Иосифович Флейшер. На стенах висят шедевры живописи – работы Нестерова, Немухина, Кропивницкого, Кабакова, Пурыгина и  мастеров-нонконформистов. Каждая из картин оценивается в десятки миллионов.Теперь на все движимое и недвижимое имущество покойного фэшн-директора ЦУМА претендуют ее мама-блокадница Татьяна Абрамовна и дочь Катя.

Еще год назад в свой юбилей Алла Вербер мечтала в одном из интервью: "Возможно, когда-нибудь я перееду за город. Или построю какую-нибудь сумасшедшую квартиру – такую, где можно будет проводить fashion-шоу. Я ведь очень люблю строительство, это еще одна моя страсть. В общем, у меня ощущение, что все только начинается". Этим планам, увы, было не суждено исполнится,

Фото: www.globallookpress.com

Напомним, Алла Вербер пять лет боролась с раком крови. А умерла во время отпуска в Италии, в Форте-дей-Марми. Как говорят, 61-летнюю работницу ЦУМ сразил инфаркт, причем врачи констатировали одновременный отказ всех органов. Хотя еще несколько дней назад она плясала на юбилее композитора и продюсера Игоря Крутого. 

Автор: 6 августа 2019, 22:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнародована причина смерти Аллы Вербер

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Объявлено о международном розыске сбежавшего Порошенко
Запад поставил ультиматум плюнувшему на Россию Лукашенко
"На колени": севшего в лужу Зеленского призвали покаяться
Ядерный удар: Путин собрал важное совещание после дерзкой выходки Трампа

Шоу-бизнес

Родные делят шикарное наследство Аллы Вербер
"Трудно дышать": Валерия и Пригожин в шоке из-за жуткой трагедии
Влетел грузовик: сестра Эмина Агаларова попала в ДТП
"Не верю!" – 45-летнюю Высоцкую разнесли за романтическое фото с 81-летним Кончаловским

Проишествия

В небе задымился самолет с пассажирами
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Мгновенная смерть: забравшийся на поезд зацепер лишился жизни (видео)
Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре

Lifestyle

Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких
Ефремов раскрыл причину смерти матери
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Шоу-бизнес

Страшная смерть Вербер: Началова забрала лучшую подругу

Звезды увидели в ее смерти страшный знак
Шоу-бизнес

"Трудно дышать": Валерия и Пригожин в шоке из-за жуткой трагедии

Звезды выразили скорбь по Алле Вербер
Шоу-бизнес

Дима Билан сделал важное заявление об оставлении России

Артист собирался улететь в Соединенные Штаты
Шоу-бизнес

Делала ЭКО и закачивала растворы в живот: Малахов узнал новые факты о "беременной от Киркорова"

Богатая москвичка бредила ребенком

Гороскоп

"Давал поводы для ревности": неожиданное заявление о расставании Глюк'oZы c мужем
На браке Собчак и Богомолова поставили крест
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Обнародована причина смерти Аллы Вербер
Лопнул на груди: Дженнифер Лопес осрамилась на концерте в Москве
Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике
Жуткие последствия пожаров в Сибири

Спорт

Амбициозная Шарапова с треском провалилась
Стихия унесла жизнь знаменитой спортсменки
"Не заслужила золотую медаль": молодая соперница вцепилась в горло Загитовой
Разъяренного Месси едва удержали от расправы над фанатом (видео)

Регионы

Опубликовано шокирующее фото Крымского моста после массовой гибели
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru