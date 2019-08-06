Родные делят шикарное наследство Аллы Вербер

Алла Вербер была очень богата – она работала фэшн-директором в одном из самых дорогих магазинов страны, была вице-президента компании Mercury. Благодаря ей у нас стали продавать свои вещи Chanel и Gucci. И состояние на своем модном бизнесе Вербер сколотила приличное. Теперь добро покойной подруги топовых звезд страны предстоит поделить ее родным.

Алла Вербер родилась в Ленинграде – на Театральной площади, прямо напротив Мариинского театра. Но в 1976 году ее родители решили, что семье надо эмигрировать на Запад. Пожили в Риме, потом перебрались в Торонто. А когда вернулись на родину, это уже была друга страна. Да и жить предпочли в столице.

В Москве Алла Вербер почти двадцать лет провела в самом центре – на Тверском бульваре. Тут у нее были шикарные четырехкомнатные хоромы, стоимость которых превышает 100 миллионов рублей. "Мы купили настоящие катакомбы, на четыре семьи. Строение предназначалось под снос, и никто не понимал, зачем мне квартира именно здесь. А я не понимала, как можно жить где-то еще. Дело в том, что я очень часто бывала в этом доме: внизу была квартира Зураба Константиновича Церетели, что-то типа салона для талантливых людей, для друзей, где мы постоянно собирались. И я влюбилась в этот дом, буквально прилипла к нему. Да, квартира была в катастрофическом состоянии, но потолки высокие, камин, окна на две стороны – на бульвар и на синагогу. Страшный подъезд, старое здание, разруха эпическая – надо мной все смеялись, говорили, что я ненормальная. Но у меня – это так же, как с одеждой, – было видение, представление о том, как может быть. Смотрела на обвалившийся вход в подъезд – и уже представляла его отремонтированным. Очень многое было сделано, и теперь наш подъезд не узнать", – позже рассказывала Алла в интервью.

Ее квартира была набита антиквариатом, который собирал еще ее дед - Абрам Иосифович Флейшер. На стенах висят шедевры живописи – работы Нестерова, Немухина, Кропивницкого, Кабакова, Пурыгина и мастеров-нонконформистов. Каждая из картин оценивается в десятки миллионов.Теперь на все движимое и недвижимое имущество покойного фэшн-директора ЦУМА претендуют ее мама-блокадница Татьяна Абрамовна и дочь Катя.

Еще год назад в свой юбилей Алла Вербер мечтала в одном из интервью: "Возможно, когда-нибудь я перееду за город. Или построю какую-нибудь сумасшедшую квартиру – такую, где можно будет проводить fashion-шоу. Я ведь очень люблю строительство, это еще одна моя страсть. В общем, у меня ощущение, что все только начинается". Этим планам, увы, было не суждено исполнится,

Напомним, Алла Вербер пять лет боролась с раком крови. А умерла во время отпуска в Италии, в Форте-дей-Марми. Как говорят, 61-летнюю работницу ЦУМ сразил инфаркт, причем врачи констатировали одновременный отказ всех органов. Хотя еще несколько дней назад она плясала на юбилее композитора и продюсера Игоря Крутого.