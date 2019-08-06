Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 августа 2019 года

Названная дурочкой Кудрявцева обратилась к бывшему любовнику
Несколько лет назад СМИ писали о романе Леры Кудрявцевой с популярным исполнителем Сергеем Лазаревым. Парочка демонстрировала нежные чувства на публике, подтверждая слухи.
Впрочем, по другим данным, телеведущая и певец изображали страсть, чтобы попиариться.
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