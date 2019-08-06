Не хватило денег на операцию: Токарев на смертном одре влез в огромные долги

О шансонье Вилли Токареве говорили как о миллионере. Мол, имеет элитные квартиры в разных странах, яхты, машины. Однако даже на лекарства ему не всегда хватало денег.

"В последние годы жизни Токарев меньше стал выступать из-за проблем со здоровьем, – рассказал художник Никас Сафронов. – Мало кто знает, что два года назад знаменитый шансонье перенес тяжелую операцию на сердце. На нее ему нужно было около 40 тысяч долларов. На тот момент их у него не было".

"Как ни странно, многие, к кому он обращался, под разным предлогом отказывали, – продолжил самый известный живописец в стране. – Тогда он обратился ко мне. Я даже не стал спрашивать, для чего они ему, и дал тогда имевшиеся у меня 35 тысяч долларов. Лишь позже узнал, что деньги ему нужны были для сложной операции на сердце".

В знак благодарности Токарев подарил Сафронову уникальные шахматы, где все фигурки сделаны вручную и в единственном экземпляре. "Токарев выступал как-то в одной колонии, и эти шахматы преподнес ему один из заключенных, который собственноручно вырезал их в течение 15 лет. Я шахматы состарил, и теперь они у меня стоят на самом видном месте", – цитирует Никаса портал prozvezd.info.

Напомним, что Вилли Токарев 22 мая оказался в реанимации. А скончался он после ухудшения состояния в столичном онкологическом центре 4 августа на 85-м году жизни. Похороны артиста намечены на 7 августа.