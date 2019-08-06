Анастасия Волочкова решила учить шпагату детей

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Там мясо!": врачи не могут справиться с обильным кровотечением у Цой
"Наш шейх, а я первая жена": невестка Пугачевой надела хиджаб
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
"Куда интересней Богомолова": Собчак застукали целующейся в туалете
Алибасов о сексе с Федосеевой-Шукшиной: "У меня как встало все, так и стоит, не падает"
партнеры
Вторник 6 августа
Лента новостей
11:31
Амбициозная Шарапова с треском провалилась
11:23
Три способа эмоциональной очистки
10:22
Названа причина взрывов на военном складе под Ачинском
10:12
Volvo XC40: шведы все сделали правильно
10:01
В небе задымился самолет с пассажирами
09:10
Это рекорд: мошенники одурачили москвича на 3,5 миллиона
09:03
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
08:35
Российская аудитория выбирает интеллектуальное кино
08:17
Первый международный арт-фестиваль STAR Wings стартует в Краснодарском крае
08:15
"На колени": севшего в лужу Зеленского призвали покаяться
06:20
"Удар в спину": Лукашенко объявил войну Путину
22:38
ФАН требует выяснить причины блокировки на YouTube неоппозиционных стримов событий 3 августа
21:45
"Где грудь?": россияне высмеяли плоскую Ковальчук
21:38
Автор песни "Снег кружится" скончался на 82-м году жизни
21:34
"Я не могу": Тодоренко внезапно разрыдалась во время съемок с детьми
21:16
Гонят в отставку: Лукашенко вляпался в жуткий скандал с выборами
21:09
Заявление Петросяна об украинцах ударило по Зеленскому
21:05
Дана Борисова с дочерью попала в шторм во время круиза
20:51
Количество пострадавших в результате взрывов под Ачинском увеличилось до 8
20:38
Дочь Началовой уезжает подальше от бабушки и деда
20:34
"Проходит очарование и ослепление": без пяти минут невеста Собчак заговорила о недостатках избранника
20:23
Казанский вокзал эвакуировали из-за пожара
20:03
Жена Овечкина оказалась под капельницей
19:37
Лопнул на груди: Дженнифер Лопес осрамилась на концерте в Москве
19:27
Жители Сочи засняли мощный смерч (видео)
19:22
"Милота": дочь Маликова с ребенком восхитила народ
18:58
"Вы посмотрите!": неадекватные "яжематери" затронули Кожевникову за живое
18:56
В магазине Челябинска обрушилась бетонная плита
18:50
Певицу МакSим поздравляют со свадьбой
18:29
Травмированная Цой сообщила об операции
18:22
Шепелев разоблачил организатора нападения на известного актера
18:15
"Вспомнила все свои грехи": Кудрявцева испытала небывалый страх
17:56
В здании Академии ФСБ произошло возгорание
17:40
В Башкирии в ДТП насмерть разбился мотоциклист
17:19
В Удмуртии подросток украл у знакомой деньги и купил мотоцикл
17:18
"А что с ногами?": новый снимок Рудковской вызвал жаркие споры
17:15
Ядерный удар: Путин собрал важное совещание после дерзкой выходки Трампа
17:02
"Страшно из дома выходить": перепуганная Кравец бросилась к Борисову за помощью
16:56
Солнцев разоблачил алчную Собчак перед свадьбой с Богомоловым
16:46
Директор "Ленкома" рассказал о госпитализации
16:32
"Так не годится": Ольга Бузова высказалась об измене
16:25
Актриса Анна Банщикова разводится после 12 лет брака
16:21
Под Москвой обнаружили обгоревший труп мужчины
16:17
"Господи, прими за лекарство": онкобольной Вилли Токарев перед смертью хлебнул водки
16:06
"Столько злости": заклеванный Топалов ответил хейтерам
15:47
Число пострадавших при взрывах в Красноярском крае выросло до четырех
15:34
Похищение и жестокая расправа: Малахов обнародовал откровения "беременной от Киркорова" перед смертью
15:29
"Думала, упаду": полет дочери Киркорова на огромной высоте попал на видео
15:21
Жена президента Сирии поборола рак
14:55
Вера Брежнева оказалась на кладбище
14:49
В Красноярском крае на складах с боеприпасами взрываются снаряды
14:44
Украинские учения вызвали у народа дикий смех
14:34
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 августа 2019 года
14:15
Русская Кардашьян "засветила" свою пышную грудь
14:05
Пьяный вусмерть вэдэвэшник разгромил кладбище под Москвой
13:52
Скорбящий Шнуров вспомнил свой "первый раз" с Токаревым
13:44
Как накачать спину к отпуску
13:39
Хлебникова столкнулась лоб в лоб с назвавшим ее алкашкой Шурой
13:34
Загадочный диагноз сына заставил семейную пару потратить миллионы
13:12
Сын Елизаветы II покоряет большое кино
12:59
Опубликовано шокирующее фото Крымского моста после массовой гибели
12:55
Пострадали дети: под Саратовом опрокинулся автобус
12:45
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
12:40
"Вы больше внука не увидите": бессердечная вдова Децла пошла по стопам Шепелева
12:27
Трое молодых петербуржцев пропали при восхождении на Эльбрус
12:12
"Мы поклялись и в радость, и в горе": Аверин обнародовал свои чувства
12:10
Стихия унесла жизнь знаменитой спортсменки
12:08
"Прекратите наживаться на Юле": Исаева с юристом заявилась к родителям Началовой
12:01
Мгновенная смерть: забравшийся на поезд зацепер лишился жизни (видео)
11:54
Нахала Зеленского выставили на посмешище в Москве
11:40
21-летняя футболистка из Москвы скончалась от остановки сердца
11:20
"Старый стал!": заболевшего Потапа разнесли в пух и прах
11:20
"Подружки нет": несовершеннолетний сын Григорьева-Апполонова заговорил о гомосексуализме
11:18
"Простая русская баба": рассеянная Гузеева угодила в грязь
11:01
Стало известно об уходе сына Елены Яковлевой
10:37
"Не может ходить": в семью Валерии пришла беда
10:31
Трамп поставил диагноз устроившим массовые расстрелы
10:08
Родные делят шикарное наследство Вилли Токарева
10:08
17 жертв: из-за ДТП в центре города прогремел мощный взрыв
09:41
Молодая жена Цекало откровенно о своей беременности
09:34
В Москве пешехода сбил мусоровоз
09:17
"Выползает голый зад": Билан ошарашил странным заявлением
08:39
Гороскоп на неделю
08:35
Почерневший Петросян: Спать не дает мне всю ночь
08:20
В погоне за молодостью: жена Макрона решилась на отчаянные меры
08:14
Брэд Питт надоумил: стало известно о тайной помолвке Леонардо Ди Каприо
06:21
Может себе позволить: известная актриса вступилась за нетрезвую Пугачеву
06:20
Доигрался: Путин выписал черную метку наглецу Лукашенко
03:08
Истощить до смерти: раскрыт коварный план молодой жены Цекало
01:13
"Вы в своем уме?: известная певица вступилась за резко сдавшего Моисеева
23:16
Осталась без приглашения: Миддлтон пропустит 38-летие Маркл
21:09
Надоедливые мухи: Леди Гага ответила недругам топлес
20:37
"Точно умер?": Россияне отказываются верить в кончину Токарева
20:08
Самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился из-за ЧП
19:17
"Зажигали в зоне": скандальный артист вспомнил о лихих временах с Токаревым
18:33
Буланова убита трагическим известием
18:23
Депутат Госдумы Федоров призвал сажать в тюрьму организаторов нелегальных митингов
17:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 августа 2019 года
16:58
"Мы помним": Иосиф Пригожин заговорил о горькой утрате
16:19
Обнародованы подробности смерти Вилли Токарева
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Малопривлекательно: грудь Собчак почти вывалилась из декольте
Представшая без прикрас Тодоренко откровенно высказалась о болезни
Оплевавшая завистниц Волочкова растянулась в микро-бикини
"Утренний опохмел": облюбовавшая цистерну алкоголя Наташа Королева произвела фурор
Киркоров взял детей на ночную вечеринку с полуголыми красотками
"Снова замуж": 50-летняя Бондарчук показала помолвочное кольцо
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова решила учить шпагату детей

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram новый снимок. Балерина часто выкладывает креативные посты, и этот раз не стал исключением.
прочитано 564 раза

Анастасия Волочкова сделала свой фирменный шпагат прямо посередине улицы. Казалось бы, обычная ситуация. Однако на асфальте балерина растянулась не одна, а в компании юной леди. "А вы говорите… Главное – дети меня любят!" – подписала она фотографию.

ПО ТЕМЕ

Оплевавшая завистниц Волочкова растянулась в микро-бикини

Укушенная Волочкова закричала прямо во время съемки

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Девочка в точности повторила трюк Волочковой, сообщает URA.ru. На вид ей около восьми лет. Кем это молодое дарование приходится звезде – неизвестно. 

За 11 часов снимок собрал более семи тысяч лайков. Только вот комментариев нет – Анастасия давно ограничила эту функцию в своем аккаунте. Злопыхатели постоянно критикуют и оскорбляют Волочкову, потому она и прибегла к таким радикальным мерам.

Ранее балерина высказалась в адрес недоброжелателей. Как писали "Дни.ру", она заявила, что не обращает внимания на завистливых и злых людей, добавив, что ее "попа красивее лиц этих ущербных".

Автор: 6 августа 2019, 11:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Волочкова отдыхает в лучшем отеле Таиланда

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Гонят в отставку: Лукашенко вляпался в жуткий скандал с выборами
Ядерный удар: Путин собрал важное совещание после дерзкой выходки Трампа
Нахала Зеленского выставили на посмешище в Москве
Гвоздь в крышку гроба: вскрылись новые преступления бежавшего с позором Порошенко

Шоу-бизнес

"Не уподобляйся матери!": Кравец предупредила дочь Началовой о раке
Возмутительно: Волочкова раздвинула ноги рядом с ребенком
Молодая певица о романе с Александром Серовым
"Впервые. Вместе": Дакота сообщила о воссоединении с Соколовским

Проишествия

Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Мгновенная смерть: забравшийся на поезд зацепер лишился жизни (видео)
"Унижала мое сексуальное достоинство": убийца модели-эскортницы пожаловался полиции на жертву
Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре

Lifestyle

Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких
Ефремов раскрыл причину смерти матери
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Политика

"На колени": севшего в лужу Зеленского призвали покаяться

Президент Незалежной продолжает себя дискредитировать
Шоу-бизнес

Солнцев разоблачил алчную Собчак перед свадьбой с Богомоловым

Шоумен рассказал об истинной любви знаменитости
Шоу-бизнес

Похищение и жестокая расправа: Малахов обнародовал откровения "беременной от Киркорова" перед смертью

Сенсационные кадры
Шоу-бизнес

"Господи, прими за лекарство": онкобольной Вилли Токарев перед смертью хлебнул водки

Артист не изменил многолетней привычке

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на август 2019 года
Гороскоп на август

Фоторепортажи

Лопнул на груди: Дженнифер Лопес осрамилась на концерте в Москве
Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике
Жуткие последствия пожаров в Сибири
Пикантные фото обманувшей всех модели

Спорт

Стихия унесла жизнь знаменитой спортсменки
"Не заслужила золотую медаль": молодая соперница вцепилась в горло Загитовой
Разъяренного Месси едва удержали от расправы над фанатом (видео)
Медведева показала своего бойфренда

Регионы

Опубликовано шокирующее фото Крымского моста после массовой гибели
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru