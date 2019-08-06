Анастасия Волочкова решила учить шпагату детей

Анастасия Волочкова сделала свой фирменный шпагат прямо посередине улицы. Казалось бы, обычная ситуация. Однако на асфальте балерина растянулась не одна, а в компании юной леди. "А вы говорите… Главное – дети меня любят!" – подписала она фотографию.
Девочка в точности повторила трюк Волочковой, сообщает URA.ru. На вид ей около восьми лет. Кем это молодое дарование приходится звезде – неизвестно.
За 11 часов снимок собрал более семи тысяч лайков. Только вот комментариев нет – Анастасия давно ограничила эту функцию в своем аккаунте. Злопыхатели постоянно критикуют и оскорбляют Волочкову, потому она и прибегла к таким радикальным мерам.
Ранее балерина высказалась в адрес недоброжелателей. Как писали "Дни.ру", она заявила, что не обращает внимания на завистливых и злых людей, добавив, что ее "попа красивее лиц этих ущербных".
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