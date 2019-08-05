"Я не могу": Тодоренко внезапно разрыдалась во время съемок с детьми

Вместе со знаменитостью в съемках видео учувствовали дети. Вид милых малышей растрогал Регину Тодоренко до слез.
"Сегодня мы снимаем рекламу с детьми. Я не могу. Я больше никогда не буду сниматься в рекламе с детьми. Я все время плачу. Я смотрю на них и плачу. Я держу их и плачу. Я вообще такая ужасно сентиментальная стала. Что это? У меня вопрос: это вообще нормально, что у меня такая реакция? Вы тоже стали такими сентиментальными, когда у вас появились дети? Я просто размякла", – поделилась с поклонниками Регина в Stories своего Instagram.
Отметим, что внешний вид звезды отчетливо говорит – она не врет. На опубликованном видео у Тододенко распухшие и красные от слез веки.
Напомним, не так давно Регина Тодоренко сама стала мамой. Телеведущая подарила мужу – певцу Владу Топалову – сына, которого назвали Михаилом. Дома мальчика называют на зарубежный манер – Майклом.
Наследнику телеведущей еще нет и года, однако она уже активно работает. Регине Тодоренко удается совмещать материнство и карьеру, например, она часто берет маленького Мишу на съемки. Кроме того, вся работа над ее YouTube-шоу "Пятница с Региной" проходит прямо в квартире звезды.
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