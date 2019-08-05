Травмированная Цой сообщила об операции

Известная певица Анита Цой готовится к операции на пальце ноги. Фотографию из больницы звезда разместила в личном микроблоге. "Готовлюсь к операции. Но за вами тоже присматриваю", – подписала кадр исполнительница.
Напомним, на недавнем фестивале в Баку певица споткнулась и повредила большой палец левой ноги. Артистку экстренно госпитализировали. Травма оказалась настолько серьезной, что звезде пришлось передвигаться по красной дорожке на инвалидной коляске.
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