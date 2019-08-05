"Господи, прими за лекарство": онкобольной Вилли Токарев перед смертью хлебнул водки

Новость о кончине 84-летнего Вилли Токарева потрясла и поклонников, и коллег артиста. Сегодня родные решают вопрос о дате и месте похорон шансонье, а друзья делятся воспоминаниями о нем.

Вилли Токарев всегда вел активный образ жизни. И даже когда после проведенного обследования медики приняли решение о госпитализации, артист не изменил многолетним привычкам.

В интервью журналистам близкая знакомая Токарева певица Катерина Голицына сказала, что его съел рак. Но перед тем, как отправиться в онкологический центр, артист, по словам его знакомых, выпил 100 граммов водки. По его мнению, полстакана крепкого алкоголя поддерживали его здоровье и улучшали самочувствие.

Хотя спиртные напитки не дают возможности проводить основные терапевтические и хирургические процедуры, от которых, возможно, зависела жизнь певца, но он все равно выпивал каждый день на протяжении четверти века. Выпивал с тех пор, как в Бразилии какой-то портье, которому на тот момент было 89 лет, сказал ему, что с 17 лет принимает водку и прекрасно себя чувствует.



"Умеренно пить полезно, – всегда подчеркивал артист, наливая очередную рюмку. – Последние 25 лет я ежедневно выпиваю 100 грамм водки, разделенные на три порции. Эти 100 грамм являются лекарством. Бляшки вычищаются, полезно для мозга, плюс микробы гибнут, улучшается аппетит, сон. Причем не только водка, но и сигары продлевают жизнь. Многие кубинцы живут по 100 лет, и всю жизнь курят сигары, поскольку никотин изо рта попадает в желудок, а потом питает мышцы сердца. Сигары даже рекомендуют людям, у которых проблемы с сердцем".

Не жаловался на здоровье и Вилли. Может быть, правда, водка-мерзавка помогала? Певец сохранял оптимизм и бодрость духа, даже планировал выступить на "Славянском базаре в Витебске" в июле. Но у судьбы, увы, были иные планы...

"Его (Вилли Токарева – Прим. Ред.) месяц назад положили в больницу в Москве. Потом он приехал домой, три дня побыл дома, ему снова стало не по себе и его снова забрали в больницу. И в больнице он ушел из жизни", – сообщил друг певца Николай Тамразов.