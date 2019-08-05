Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 августа 2019 года

Может себе позволить: известная актриса вступилась за нетрезвую Пугачеву
Примадонна отечественной эстрады удивила поклонников двусмысленным видео. После публикации ролика Алла Пугачева и ее подруга Лайма Вайкуле получили нагоняй от фанатов. За звезд вступилась известная актриса.
С интернет-обывателями категорически не согласна актриса Кристина Ануфриева. Артистка заявила, что никто не вправе осуждать Примадонну.
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