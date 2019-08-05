Хлебникова столкнулась лоб в лоб с назвавшим ее алкашкой Шурой

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Там мясо!": врачи не могут справиться с обильным кровотечением у Цой
"Наш шейх, а я первая жена": невестка Пугачевой надела хиджаб
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
"Куда интересней Богомолова": Собчак застукали целующейся в туалете
Алибасов о сексе с Федосеевой-Шукшиной: "У меня как встало все, так и стоит, не падает"
партнеры
Понедельник 5 августа
Лента новостей
14:05
Пьяный вусмерть вэдэвэшник разгромил кладбище под Москвой
13:44
Как накачать спину к отпуску
13:34
Загадочный диагноз сына заставил семейную пару потратить миллионы
12:55
Пострадали дети: под Саратовом опрокинулся автобус
12:45
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
12:27
Трое молодых петербуржцев пропали при восхождении на Эльбрус
12:10
Стихия унесла жизнь знаменитой спортсменки
12:01
Мгновенная смерть: забравшийся на поезд зацепер лишился жизни (видео)
11:54
Нахала Зеленского выставили на посмешище в Москве
11:40
21-летняя футболистка из Москвы скончалась от остановки сердца
10:31
Трамп поставил диагноз устроившим массовые расстрелы
10:08
Родные делят шикарное наследство Вилли Токарева
10:08
17 жертв: из-за ДТП в центре города прогремел мощный взрыв
09:41
Молодая жена Цекало откровенно о своей беременности
09:34
В Москве пешехода сбил мусоровоз
09:17
"Выползает голый зад": Билан ошарашил странным заявлением
08:39
Гороскоп на неделю
08:35
Почерневший Петросян: Спать не дает мне всю ночь
08:20
В погоне за молодостью: жена Макрона решилась на отчаянные меры
08:14
Брэд Питт надоумил: стало известно о тайной помолвке Леонардо Ди Каприо
06:21
Может себе позволить: известная актриса вступилась за нетрезвую Пугачеву
06:20
Доигрался: Путин выписал черную метку наглецу Лукашенко
03:08
Истощить до смерти: раскрыт коварный план молодой жены Цекало
01:13
"Вы в своем уме?: известная певица вступилась за резко сдавшего Моисеева
23:16
Осталась без приглашения: Миддлтон пропустит 38-летие Маркл
21:09
Надоедливые мухи: Леди Гага ответила недругам топлес
20:37
"Точно умер?": Россияне отказываются верить в кончину Токарева
20:08
Самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился из-за ЧП
19:17
"Зажигали в зоне": скандальный артист вспомнил о лихих временах с Токаревым
18:33
Буланова убита трагическим известием
18:23
Депутат Госдумы Федоров призвал сажать в тюрьму организаторов нелегальных митингов
17:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 августа 2019 года
16:58
"Мы помним": Иосиф Пригожин заговорил о горькой утрате
16:19
Обнародованы подробности смерти Вилли Токарева
15:47
Умер певец Вилли Токарев
15:12
Есть жертвы: в Москве элитная иномарка выгорела дотла
14:21
Гвоздь в крышку гроба: вскрылись новые преступления бежавшего с позором Порошенко
13:44
Удалившая все фото мужа Брежнева показала роскошное тело
13:42
10 погибших: неизвестный открыл стрельбу по людям возле бара
13:07
"Снова замуж": 50-летняя Бондарчук показала помолвочное кольцо
13:05
Умер обладатель премии "Оскар"
12:28
Киркоров взял детей на ночную вечеринку с полуголыми красотками
11:32
Оплевавшая завистниц Волочкова растянулась в микро-бикини
11:15
"Утренний опохмел": облюбовавшая цистерну алкоголя Наташа Королева произвела фурор
10:43
Малопривлекательно: грудь Собчак почти вывалилась из декольте
10:17
Представшая без прикрас Тодоренко откровенно высказалась о болезни
08:33
"Просто космос": Климова покорила снимком без макияжа
06:08
Дочь Виторгана подурачилась с Нинидзе
04:19
"Верни сетку Леонтьеву!": нелепый наряд Каменских подняли на смех
02:34
Звезда "Дома-2" жестоко избила жениха перед свадьбой (видео)
00:11
Стринги и шуба: Мороз отреагировала смелыми фото на известие о свадьбе Богомолова
22:27
"Какой хорошенький!": сын Лазарева очаровал танцем
20:05
"Худшее, что я читал": Маркл крепко врезали за безвкусицу
19:58
Появились сообщения об агентах ЦРУ на незаконном митинге в центре Москвы
18:28
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 августа 2019 года
17:52
Зеленский раззявил рот на лакомый кусок России
17:37
Никаса Сафронова настигла страшная беда
17:18
В "ЕР" выступили против штрафа за самостоятельное благоустройство двора
17:08
"Богиня": 50-летняя Бондарчук сразила наповал снимком в купальнике
16:48
Два человека пострадали: в Москве столкнулись полицейская машина и такси
16:21
"Вам делать больше нечего?": Водонаева вышла из себя из-за глупых вопросов
15:54
"Теплые и настоящие": Цымбалюк-Романовская и Шаляпин порезвились на пляже
15:30
"Я чуть в обморок не упала": Салтыкова пришла в шок от изуродовавшей себя дочери
14:27
Превратилась в иссохшую мумию: Калашникова о жутких последствиях пластики
13:51
"Вы все лучше и лучше": Чехова в тельняшке возбудила десантников
13:51
США готовит сокрушительный удар по России
13:18
"Надоел этот цирк!": Алибасов вызвал гнев очередной выходкой
13:02
"Симпатюга": 61-летняя Юдашкина показала голые ноги
12:44
"Очень красивая": Валерия в роковом образе свела с ума Полину Гагарину
12:36
Володин рассказал об отмене роуминга между Россией и Белоруссией
12:07
"Пришел в ужас": актер из сериала "Универ" рассказал о страшном диагнозе
12:03
"Эталон женской красоты!" – Порошина в подсолнухах привела в восторг
11:39
"Преступница": после грязных оскорблений россиян актриса Толкалина сообщила об уходе
11:29
Влюбленную Собчак спустили с небес на землю
10:40
"Мерзкая гнида": Глюк'oZa заявила о лютой ненависти
10:30
Слабое дитя: беспомощному Зеленскому поставили неутешительный диагноз
10:08
В центре Москвы произошел крупный пожар
06:37
Большие губы и пустой взгляд: жену Тарасова сравнили с женщиной-рыбой
04:22
Отношения со сроком годности: Собчак и Богомолову пророчат расставание после свадьбы
02:14
Брэд Питт стал жертвой домогательства популярной актрисы
00:09
Распоясавшаяся Миддлтон получила нагоняй от Елизаветы II
22:18
Прозападные СМИ пытаются повлиять на московские выборы по заказу США?
21:55
Крымский мост спровоцировал массовую гибель
21:50
"Не по дням, а по часам": Виктория Боня стремительно теряет вес
21:49
Знаменитая модель с целлюлитом возмутила народ переделанной фигурой
21:27
"Не уродуй себя!": возлюбленный серьезно поговорил с перекроенной хирургом Кравец
21:20
Стало известно о разговоре отравленного Скрипаля с матерью
21:05
Цой решилась на отчаянный шаг после истории с жуткой травмой
20:34
Осужденные Кокорин и Мамаев просятся на свободу
20:10
Оставила Харламова: с кем Асмус улетела на курорт
19:40
Устроивший дебош в Кирове пьяный водитель крупно поплатился
18:54
"Чаровница": певица Елка покорила своим новым амплуа
18:39
На лоб тоненькой струйкой: Кудрявцева показала странный способ омоложения
18:04
Приставы постарались: родственников Жанны Фриске заставили погасить долги
17:51
"Седая старуха!": изменившаяся Утяшева получила плевок в лицо
17:37
Прятался в лесу: в Забайкалье убийцу женщины поймали лишь спустя 13 лет
17:28
Совет на выходные
17:28
"Он подсел на "хайп": обнародованы истинные мотивы собравшегося жениться на Собчак Богомолова
16:50
Звезда Первого канала переплюнула секс-гиганта Нагиева
16:43
У легендарного участника шоу "Дом-2" родилась дочь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Влюбленную Собчак спустили с небес на землю
"Эталон женской красоты!" – Порошина в подсолнухах привела в восторг
"Преступница": после грязных оскорблений россиян актриса Толкалина сообщила об уходе
"Пришел в ужас": актер из сериала "Универ" рассказал о страшном диагнозе
Володин рассказал об отмене роуминга между Россией и Белоруссией
"Очень красивая": Валерия в роковом образе свела с ума Полину Гагарину
Шоу-бизнес

Хлебникова столкнулась лоб в лоб с назвавшим ее алкашкой Шурой

Фото: www.globallookpress.com
Недавно певец Шура удивился внешнему виду Марины Хлебниковой и предположил, что она "алкашка". Позже артисты встретились в коридоре телецентра.
прочитано 553 раза

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) стал гостем программы Насти Ивлеевой "Агент шоу 2.0". Он рассказал, что очень удивился, увидев свежий снимок Марины Хлебниковой. "Мать моя женщина! Ребята, я думаю, что надо сбрасываться на лечение. Это очень страшно. Я не понимаю, что с ней. Это очень страшное фото. Мой друг с ней фотографировался. Полдня вчера у меня в голове были мысли за шкирку отвести ее к своему наркологу. Что-то там… Алкашка, я думаю", – заявил артист.

ПО ТЕМЕ

"Не знаю, сколько мне еще осталось": Марина Хлебникова о своей болезни

Хлебникова разоткровенничалась об оставившей ее дочери

Интересно, как на откровения Шуры отреагировала сама Марина Хлебникова. Кстати, ранее певица утверждала в интервью, что они в прекрасных отношениях. Репортеры связались с артисткой, чтобы узнать ее мнение. "Мы с Шурой никогда не ругались. После выпуска как-то встретились с ним в лоб в лоб в телецентре. Оба шли на запись программ. Так вот, спокойно поприветствовали друг друга, а потом еще начали несколько минут чесать языками. Мне кажется, у Сашки эта больная тема – алкоголь, вот и ляпнул, не подумав. Наверно, он еще подобное сделал ради предстоящего концерта. Ну сказал, и дальше что? Боже мой, конечно, не обижаюсь на него!" – цитирует Марину Хлебникову Starhit.

Поклонники всерьез обеспокоены состоянием артистки, чей вес снизился до 41 килограмма. По мнению фанатов, певица выглядит изможденной. Однако сама Марина Хлебникова успокоила общественность: "В этом весе торчу уже полгода, все нормально".

Также певица опровергла данные о том, что пропала с радаров. "Не знаю, почему всегда говорят, что я куда-то пропала. Питер, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону… Я постоянно работаю в разных городах России. Даже сейчас в ближайшие месяцы у меня сложный гастрольный график!" – заявила Марина Хлебникова.

Автор: 5 августа 2019, 13:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Слабое дитя: беспомощному Зеленскому поставили неутешительный диагноз
США готовит сокрушительный удар по России
Сделано заявление об убийстве сбежавшего Порошенко
Дума рассмотрит обращение о признании геноцида южных осетин

Шоу-бизнес

Хлебникова столкнулась лоб в лоб с назвавшим ее алкашкой Шурой
Сын Елизаветы II покоряет большое кино
"Вы больше внука не увидите": бессердечная вдова Децла пошла по стопам Шепелева
"Мы поклялись и в радость, и в горе": Аверин обнародовал свои чувства

Проишествия

"Унижала мое сексуальное достоинство": убийца модели-эскортницы пожаловался полиции на жертву
Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре
"Неправильный выбор": страшная смерть дочери русского миллионера в Лондоне
Пассажиров метро избила вооруженная толпа (видео)

Lifestyle

Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких
Ефремов раскрыл причину смерти матери
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Политика

Доигрался: Путин выписал черную метку наглецу Лукашенко

Батька перешел черту
Шоу-бизнес

Может себе позволить: известная актриса вступилась за нетрезвую Пугачеву

Звезда позволила себе расслабиться

Шоу-бизнес

Почерневший Петросян: Спать не дает мне всю ночь

Юморист обнародовал необычное фото
Шоу-бизнес

Молодая жена Цекало откровенно о своей беременности

Говорят, что супруги посетили элитный роддом

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на август 2019 года
Гороскоп на август

Фоторепортажи

Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике
Жуткие последствия пожаров в Сибири
Пикантные фото обманувшей всех модели
Извивающаяся Серябкина в белье довела народ до истерики

Спорт

"Не заслужила золотую медаль": молодая соперница вцепилась в горло Загитовой
Тутберидзе сбежала из страны ради семьи
Российские спортсменки совершили невероятное на чемпионате мира
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

Трещит по швам: генерал проговорился о ситуации с Крымским мостом
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Девушку искромсали на детской площадке в Подмосковье (видео)
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru