"Мы помним": Иосиф Пригожин высказался о смерти Вилли Токарева

По мнению Пригожина, Токарев является символом шансона. "Как он себя описывал в Нью-Йорке – это, конечно, то, что запомнилось мне еще в раннем детстве. Мы помним, как эти люди, которые уехали в свое время из Советского Союза в Америку, все равно вернулись в Россию"", – сказал продюсер в беседе с RT.
По словам Пригожина, у Токарева "запоминающийся образ, энергичный". "Несмотря на свой солидный возраст, он всегда оставался молодым и романтичным человеком", – резюмировал он.
Напомним, 4 августа стало известно о смерти известного шансонье Вилли Токарева. 84-летний артист скончался в одной из онкологических клиник Москвы.
Знаменитость обратилась в больницу еще 2 июля. В тот же день врачи госпитализировали певца.
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