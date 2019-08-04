Оплевавшая завистниц Волочкова растянулась в микро-бикини

В личном Instagram знаменитость опубликовала фото с курорта. Танцовщица, облаченная в микро-бикини лазурного цвета, демонстрирует вертикальную растяжку. За спиной Анастасии Вилочковой открывается роскошный вид: большой бассейн и высокие пальмы.
"Арабеск. Отражение", – подписала балерина фотографию с вертикальным шпагатом.
Отметим, что оценить умения Анастасии Волочковой подписчики не смогут – знаменитость закрыла возможность комментировать свои публикации. Так балерина борется с недоброжелателями, периодически заваливающими ее страницу критикой. Звезда научилась игнорировать злобные выпады. На днях на в буквальном смысле оплевала завистниц в соцсетях.
"Дорогие мои, многие люди спрашивают меня, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.. Как? Я обладаю свободой не обращать на эту грязь и выпады дешевые вообще.😊 Не думать и не знать, что о тебе написали, сказали, выдумали, посудачили, инсинуировали, как представили... Мне присылают фото лиц этих "писательниц.."🙊 Без слез не взглянешь, простите... 🙈 Моя попа красивее лиц этих ущербных. Но они же и билеты покупают на мои премьеры, чтобы гадость написать..😂 (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Анастасия Волочкова в своем микроблоге.
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