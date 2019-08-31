"Папа целуется с чужой тетей": Макарский высказался о неудобных вопросах

Антон Макарский и его супруга Виктория состоят в браке почти 20 лет. Пара воспитывает двух наследников – шестилетнюю Марию и Ивана, которому четыре года.
Макарский признался, что его профессия накладывает значительный отпечаток на семью. Так, он с ужасом представляет тот момент, когда придется объяснять детям, почему он снимался в постельных сценах.
"Боюсь, Интернет сделает свое дело и когда-нибудь мне придется объяснять, почему на экране папа целуется с чужой тетей", – сказал "СтарХиту" Макарский, признавшись, что в свое время "куролесил по полной".
При этом актер заявил, что не терпит некоторые вещи и со стороны детей. Так, он непреклонно строг, если дети ссорятся и начинают ябедничать друг на друга. В остальном же, с его же слов, Макарский очень мягкий.
"Я в дедушку – очень сентиментальный. И с годами это прогрессирует", – признался артист.
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