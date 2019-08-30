Что получила на день рождения Марина Александрова

Несмотря на то, что 29 августа Марине исполнилось 37 лет, ее часто называют "девочкой". Вопрос "почему" отпадает сам собой, стоит лишь взглянуть на ее фото. Поклонники "Екатерины II" отмечают, что звезда может себе позволить ходить без макияжа и выглядеть на все сто, что доступно далеко не всем прекрасным представительницам шоу-бизнеса.
Впрочем, как сообщает издание Teleprogramma.pro, родные не упускают шанс подшутить над ней. Недавно Александрова выложила в Instagram пост, в котором рассказала о подарке на день рождения. Такое она рассчитывала получить лет в 80.
"Когда мне будет 80, я буду жить у моря и подвозить внуков до клубов на красном мопеде", – сказала я мужу. (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.) "Зачем ждать, – ответил муж и подарил мопед, – тренируйся на детях, вози их в школу!" – написала артистка.
Она добавила, что ее мужчина лучший, а также пошутила, что теперь актрису стоит пропускать на дорогах, "особенно в 80".
Поклонники и коллеги Александровой не упустили возможность поздравить девушку. Они написали много теплых комментариев с наилучшими пожеланиями.
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