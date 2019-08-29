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Федора Бондарчука обчистили прямо во время съемок

Федор Бондарчук. Фото: www.globallookpress.com
Режиссер Федор Бондарчук попал в неприятную ситуацию. На днях он стал жертвой грабителя. 
прочитано 529 раз

Во время съемок очередного выпуска программы "Кино в деталях" звезду и его гостя Евгения Миронова обокрали. Неизвестный присвоил себе их дорогие гаджеты.

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Федор Сергеевич Бондарчук режиссер, актер, сценарист, продюсер

ЧП случилось, когда режиссер брал интервью у звезды фильма "Время первых". Именно в этот момент некто пробрался на площадку, забрал телефоны и скрылся с места преступления.

Первым пропажу обнаружил Бондарчук. К слову, у него был iPhone XS, стоимость которого достигает почти 100 тысяч рублей.

Федор тут же позвонил в полицию и рассказал о грабеже. Приехавшие блюстители закона начали опрашивать очевидцев. Они выяснили, что на площадку по гостевому пропуску прошел никому не знакомый молодой человек, пробыл там около часа, после чего в спешке покинул павильон.

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Публикация от Глав.ред Надежда Королёва (@kinovdetalyah)

В отличие от Бондарчука, Миронов оказался не заинтересован в следствии. Он отказался писать заявление. Евгений сослался на нехватку времени и покинул съемочную площадку без гаджета.

29 августа 2019, 18:14
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