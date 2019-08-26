Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 августа 2019 года

Бледанс устроила особенному сыну свидание с дочерью Бони
Знаменитости прекрасно провели время вместе. Телеведущая Виктория Боня с семилетней дочерью Анджелиной и актриса Эвелина Бледанс в сопровождении сына Семена посетили семейный парк.
"Короче, мы с Семой попали тут под движение лайкеров. Вон Викачка нас пригласила на свидание. Вернее, мы пригласили на свидание Анджелину. Семочка вот пришел с цветами", – рассказала Эвелина Бледанс в Stories своего Instagram.
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