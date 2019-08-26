Пошлость и безобразие: Лещенко возмущен трусами на сцене

Лев Лещенко – мэтр отечественной эстрады. На сцене он с 1966 года, так что повидал всякое и пережил многих. И то, что происходит с музыкой сегодня, артиста огорчает. Размышлениями о состоянии современной сцены он поделился с корреспондентом "Дни.ру" на конкурсе "Новая волна" в Сочи.

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