Пошлость и безобразие: Лещенко возмущен трусами на сцене

"С приходом в нашу жизнь интернета музыка очень расслоилась, – заявил Лещенко. – Раньше эстрадные песни знала, любила и пела вся страна. Теперь же появились десятки форматов, сотни музыкальных радиостанций – людям просто трудно разобраться в этом океане. Да и ориентируется музыка теперь в основном на молодежь..."
"Люди теряют интерес и к средствам массовой информации, и к музыке, – продолжил Лев Валерьянович. – Да и музыканты со сцены редко говорят о нравственных проблемах, проблемах общественной жизни. Появилось много мелкотемья".
"Как следствие, артисты могут появиться на сцене в трусах, могут в спектаклях ругаться матом, – вздохнул певец. – Мне кажется, просто снизился порог культуры, поменялись нравственные ориентиры. Меня, конечно, это очень огорчает, я воспитан в другой культуре (в молодости он служил в Большом театре и Театре оперетты. – Прим. ред.).
"Мы живем в такое странное время, когда музыка является только гарниром к частной жизни артиста. Для многих закулисье интереснее того, что происходит на сцене. Рампа сместилась. Мне очень жаль, что так случилось. Это мешает настоящему, большому искусству!" – заключил Лещенко.
Популярные темы форума
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
Батюшка пристает ко мне
Кому верить Богу или астрологу?
"Давай поженимся" когда нибудь закончится?
Отец одиночка
Наши питомцы.
Секс на первом свидании
Животные
Девушка снималась в порно
На что обращают внимание мужчины?