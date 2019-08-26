Бледанс устроила особенному сыну свидание с дочерью Бони

"Короче, мы с Семой попали тут под движение лайкеров. Вон Викачка нас пригласила на свидание. Вернее, мы пригласили на свидание Анджелину. Семочка вот пришел с цветами", – рассказала Эвелина Бледанс в Stories своего Instagram.
Артистка опубликовала несколько снимков со встречи и показала забавное видео, на котором она, Виктория Боня, Анджелина, Семен и их друзья танцуют под зажигательный трек. Знаменитости и их отпрыски весело изображают наездников.
После мероприятия Эвелина Бледанс поблагодарила Викторию Боню за встречу. "Викуся, спасибо за этот день! Столько интересного сегодня мы узнали!" – написала знаменитость.
Между тем, Виктория призналась, что букет, который Семен вручил Анджелине, последняя случайно забыла в парке. "Это вам с Семой спасибо! Ой, мы цветы забыли. Все на столько были в эмоциях, что забыли у няни их. Люблю", – рассказала Боня подруге.
Забывчивость девочки Эвелину Бледанс совсем не расстроила. "Анджелинки было не до цветов и кавалеров… цветы кто-то радостно найдет в парке", - отреагировала артистка.
Напомним, Анджелина Летиция родилась в гражданском браке Виктории Бони с миллиардером Алексом Смерфитом. Несмотря на расставание, телеведущая и бизнесмен поддерживают теплые отношения ради ребенка.
Добавим, что в апреле 2012 года актриса Эвелина Бледанс произвела на свет наследника Семена. Мальчик родился с синдромом Дауна. Звезда не отказалась от малыша. С тех пор звезда активно поддерживает организации, которые помогают детям с особенностями развития.
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