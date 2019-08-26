Перенесшего инфаркт Мамонова ждет новая операция

Петр Мамонов готовится к операции после перенесенного инфаркта, о чем рассказал сам. Информацию подтвердила его супруга Ольга Мамонова, передает телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости. Жена актера уточнила, что едет в больницу: в выходные врачей не было, а в понедельник решился вопрос об операции.
Ранее Мамонова сообщила, что специалисты оценивают состояние ее супруга как стабильное. По мере сил основатель группы "Звуки Му" слушает проповеди священника Дмитрия Смирнова.
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