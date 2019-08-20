"Союз хама и терпилы": раскрыта подноготная отношений Топалова и Тодоренко

"Он иногда скажет как отрежет. И бывает может так грубо обидеть, кажется, ну почему так? Я принимаю его и стараюсь. Очень-очень тяжело дается нам этот процесс. Мы даже вместе книги читаем – "Союз непохожих" по Ицхаку Адизесу, чтобы притереться гораздо быстрее", – процитировала Регину Тодоренко удивленная Лена Миро.
В своем ЖЖ обозревательница отметила, что брак Тодоренко и Топалова – это не союз непохожих, как кажется Регине, а "союз хама и терпилы". По мнению Миро, только так можно охарактеризовать отношения, в которых женщина читает литературу, чтобы поскорее притереться к грубияну.
"Мне кажется, терпила – очень хорошее определение для такой женщины", – рассудила блогер.
Лена отметила, что в этом отношении Регина Тодоренко очень похожа на певицу Дакоту. Муж последней – вокалист Влад Соколовский – всю их совместную жизнь крутил романы на стороне, меняя женщин как перчатки.
"Девки, почему вы позволяете мужчинам вам грубить? Во имя какой такой великой цели состоите в отношениях с хамами? Зачем живете под одной крышей с мужчинами, которые могут вас обозвать, обидеть, унизить?" – не может понять Лена Миро.
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