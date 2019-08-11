Влад Топалов довел беременную сестру до слез

Алина Топалова уже на последних сроках беременности, но от работы предпочитает не отказываться. Так, этим летом она устроила шикарное торжество в Италии в честь свадьбы ее знаменитого брата Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко.
В беседе со "СтарХитом" Алина рассказала, что подготовка к мероприятию была непростой из-за ограниченных сроков – нужно было уложиться в полтора месяца.
Других проблем, кроме ускоренных темпов, признается Алина, не было. Регина, по ее словам, оказалась совершенно не требовательной. При этом идеи телеведущей, по словам Топаловой, были настолько яркими и роскошными, что ей просто хотелось реализовать каждую.
По словам Алины, больше ее в процессе подготовки удивил все-таки брат, чем будущая невестка. Пару раз Топалова даже не сдержала слез.
"Все свадебные мечты Регины должны сбыться, никакими заботами ее не беспокоим, никакие бюджеты с ней не обсуждаем", – вспоминает слова Влада Алина, отмечая, что ее брат хотел, чтобы его будущая жена только "порхала и получала удовольствие от процесса".
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